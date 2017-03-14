《智慧解读成长》 文 / 十月 Canada

说到成长，有一件事是和成长密不可分的，那就是烦恼，延伸一点的说法就是痛苦。六岁之前的烦恼，他的巧克力包装纸是红色的，我的是蓝色的，我也想要那个红色的。我和我弟弟之间的，发生在六岁之前的大多数冲突，就是巧克力外包装纸的颜色。

烦恼和痛苦以他的退让获得解决。

随着年龄的增加，烦恼和痛苦也是以增加的趋势考验你和你的内心成长速度的匹配度。学习上遇到的烦恼我们通常以两种方式解决，规避和逃避。规避，恭喜你，你成长了；逃避，世界这么小，你甚至连跑出北京都没设想过方法。

你只能将逃避规划到年幼的栏目下面，然后说：“我还这么小。”

转眼到了青春期，十五岁情窦初开一点都不算提前成长。有他看了她一眼，他捂着死不承认的，也有十三岁就告知天下的：“他是我男朋友。”这都不算是成长，成长是那些捂住不说而内心有承受的。那承受又是什么？承受是当你奋力抵住压抑之后，仍旧可以抬起头面对她的目光。

是你吗？

大学和工作是紧密相连的，而你从此以后开始的各种快速成长，都不是所谓的真正的成长，它仅仅是为了促成在未来的某一天，你突然发觉自己看到了一片开阔地，你搬了一把椅子坐进去，野草野花作为铺垫，回放“我”也曾经是如此的可爱。

而成长是更可爱。

即便，我仍旧不可以，让他获得那块有红色外包装纸的巧克力，但我不再为此有烦恼和痛苦，它会作为一个笑话，以回忆的方式存在。不理解？举个例子总是可以的。

小明喜欢小燕子，

小明也喜欢小李子。

小燕子喜欢小李子，

小燕子也喜欢小明。

小李子喜欢小明，

小李子也喜欢小燕子。

假设，你觉得这个关系复杂，你觉得这里头不但是有看头，还应该有烦恼和痛苦。那有人就说你：“你OUT了！”三人行，必定是有两个人，是可以一起成长的。

这会儿，我就必须推出一个额外的词儿：定位。

成长的代名词就是定位，准确地定位自己不容易，这个积累说久远点儿是遗传基因，说近的不过就是知己知彼。用不着你非得身经百战，第一个战役之前，你就应该有所准备。有人仅仅是准备过一次，备战过两次，战斗过一回。

而已。

只要你以压抑住自己的千言万言作为准备的前提，成长不过就是水到渠成。没有烦恼和痛苦的说法不现实，但规避是你可以实现的未来。

小李子喜欢小明，瞎读：《十五岁的时候，我就已经会了！》

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