中华会馆、华联会、中国校友会呼吁渥太华各界签名支持安省议会南京大屠杀纪念日提案

南京大屠杀，毫无疑问是现代历史上最惨绝人寰的暴行之一。1937年12月13日，日本侵略军攻占南京，接下来的六个星期，日军对南京人民进行了大规模烧杀掳掠，超过30万平民和士兵惨遭屠杀，整座城市被烧毁殆尽。

西方国家的历史教材都是以欧洲史为中心，很少涉及到亚洲的历史。大多数人都知道二战期间纳粹对犹太人施行的大屠杀，1998年安大略省还通过二战犹太人受害者纪念日法案（Bill 66 Holocaust Memorial Day）。然而，公众对二战亚洲战场的情况和日本军国主义在亚洲的暴行知之甚少。

由王裕佳医生领导的多伦多史维会（TORONTO ALPHA EDUCATION）推动，安省省议员黄素梅（Soo Wong）女士在安省议会提出了79号法案（Bill 79）设立南京大屠杀纪念日。该法案已通过二读，需要通过三读才能在立法机关走完所有程序，然后经过行政批准生效。为确保三读顺利通过，在过去几个月时间，安省各地华人社区开始进行签名活动，但到目前为止，总共收集到的签名距离通过三读所需要的10万签名还相差甚远。

而与此同时，在黄素梅省议员提出的南京大屠杀纪念日议案通过二读后，日裔团体和日驻加使领馆便使用种种手段阻止该南京大屠杀纪念日法案被最终通过。日本《产经新闻》在报道该提案二读审议会上，韩裔省议员Raymond Cho阐述日军在南京杀害了30万中国人时，竟称此为耸人听闻！日本网站上也出现大量否认南京大屠杀的留言，认为是中国贬损日本的行为已经扩展到国外。名古屋市的市长还声称南京大屠杀根本就没有发生过。日本的连锁酒店Apa Hotel在其下酒店的每个房间里都放置一本由其CEO撰写的书，书里否认了南京大屠杀和慰安妇的事实，辩称“所谓日本犯下的罪行，是美国为投下原子弹而编造的谎言”。

80年前30万中国同胞在南京被日本侵略者残忍地屠杀，然而时至今日，日本从没有道歉，不知反省，依然用假历史教育其国人，混淆世界的视听，是可忍孰不可忍！是我们安省华人齐力反击漠视生命、漠视历史的日本政府的时候了！

一旦南京大屠杀纪念日法案被通过，不仅安省将于每年的12月13日在民众间举行活动纪念南京大屠杀和那些被杀戮的人们，而且南京大屠杀这一二战历史将会进入安省的教科书对各族裔下一代展开教育，使南京大屠杀这一史实不再被湮没、被否认、被挑战，而是一代代地被正视、被铭记，以防战争的重演。而且，如果安大略省南京大屠杀纪念日法案被通过，该法案的倡导推动者史维会将依此向加拿大联邦议会游说，力争全加拿大设立南京大屠杀纪念日，对全加拿大的下一代展开该史实的教育。

希望大家动员自己的家人、朋友、邻居，包括非华裔的朋友来签名支持Bill-79南京大屠杀纪念日法案。

签名表可以从多伦多史维会的网址下载打印 http://www.alphaeducation.org/bill-79。每张表可填十人。

签名者必须为年满18周岁的安省居民，签名的时候，一定是要带有安省住址的亲笔签名才有效。所有其他的签名方式，省议会都不接受。请愿书上所有签名及地址都受隐私权保护。

我们特设以下两处签名收集点，截止时间是4月5日（清明节）。我们将签名表汇总后统一寄到总组织方。

鹿氏医馆 鹿燕

1125 Woodroffe Ave., Ottawa, K2C 2S9

电话：613-686-1330

Vincent Peng 彭文生

CIBC Woodroffe & Strandherd Banking Centre

1-3101 Strandherd Drive, Ottawa, K2G 4R9

电话：613-301-8013

珍爱和平，勿忘历史。设立南京大屠杀纪念日本身不是为了挑起仇恨，而是为了促进和平，从历史中吸取教训，不要重犯历史的错误。我们也呼吁渥太华所有的华人组织都来支持这一活动，确保南京大屠杀纪念日提案收到它通过三读所需要的10万签名保证，希望79号法案顺利通过三读并成功立法，以此告慰死难同胞。

渥太华中华会馆、华人社团联合会、中国校友会

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News