秉承忠義精神，繼續努力前行！

洪門渥太華民治黨的掃墓公告於四月底發出後，得到廣大洪門同仁和忠誠、友好人仕的大力支持和擁護。他們解囊相助，集腋成裘籌得善款，共壹仟伍佰多元，名單詳列見附表。除了按計劃預訂各食物祭品外，還有幾位義姐及忠實人仕為掃墓活動用心、用情、用義和感恩獻上了自己精心製作的點心和齋菜。她們是余姓的粉果，馬姓的糯米糍和千層糕，司徒的齋菜和區姓大姐的咸水角、發糕和馬拉糕。

在上午十時許，溫哥華中華會舘在理事長銭華女士和秘書長伍健宇帶領會舘理事們和華僑歷史學家丁果教授及團隊，在參加渥太華國會山的“排華法案”100週年的紀念反思大會後，慕名前來參觀拜訪洪門民治黨渥太華分部，適值今年是洪門組織創建160週年（1863-2023）的紀慶活動，更為洪門民治黨今天的活動增添了不少色彩和光輝！



“有朋自遠方來，不亦樂乎！”我們盡地主之誼，熱情、友好款待，大家相聚一堂，圍繞反思活動開展了研討的話題。全加洪門民治黨總主委鄧家昌先生展示了百年的人頭稅的歷史實物證據，丁果教授代表團隊還原歷史的真實面貌及背後的白人主義權威因源，敲响殷鑒不遠，警鐘長鳴，以史為鑒的態度和反思！我們更應秉承洪門的忠義精神，吸取歷史教訓，繼續消除加拿大岐視華人的社會土壤，推動與華人社區的全面和解，讓“華裔加拿大人就是加拿大人”的定位得到認同，成為一個包容、和諧的社會！各位同仁和友好人仕都深感今天的美好生活來至不易，華人身份的認同不是天生俱來的，未來的道路漫長，我們應有忠心義氣的精神，繼續奮鬥前行！

中午時分，溫哥華中華會館的與會理事與洪門的同仁、友好人士共進午餐，談笑風生，不亦樂乎！各位來賓、同仁都感到十分滿意、開心和感恩！午餐後來賓及客人帶著滿意、歡悅的笑容陸續離開。

在今年的掃墓活動中，得到李姓友人的大力支持和幫助，熱心、自覺參加，並協助斬切金豬、火鴨等祭品供各位享用，熟練的刀法及准确性令人贊嘆！洪門歌舞群的舞友在婦女會關姓、陳姓的帶領下，自覺組建一個熱心樂助的義工團隊，負責分派各種食物和糕點，她們是余姓、甄姓、曹姓、陳姓、馬姓和區姓幾位大姐。她們分工合作，互相配合，流水作業，令這次分配食物活動有秩序、不混亂的局面得到展示！歌舞群的舞友們還發揚當家作主的精神，進行膳後的清潔服務工作。曹姓、陳姓清理刀具砧板和裝載食物的器具，曹大姐清洗電飯煲，馬姓和張姓大姐主動清潔和拖洗大廳和前庭，累得她們淋灕大汗，讓我們為她們及各位義工的辛勤付出和服務，傳播正能量點贊！



謹以此文向參加活動的全體人員和捐助善款的賢達之士和捐贈糕點的女士們致予衷心感謝和深深的祝福！

附捐助善款的善長仁翁名單如下：鄧家昌夫婦100，台山同鄉會100，譚郁強111，王學鋒夫婦105，王輝夫婦200，區銀愛50，譚桐焯夫人50，梁耀南夫婦50，余文輝夫人50，方錦波夫人50，龔柏寧夫人50，馬鐵文夫婦50，陳炳賢夫婦50，方國盛夫婦50，方萬賢母子50，司徒素40，方忠華夫婦30，余思源夫婦30，西图雅30，羅景30，周美韻30，黃定滾夫人30，張少梅30，吳玉儀30，譚瑞蘭30，伍德芳夫婦20，司徒琴夫婦20，龔錫賢夫婦20，曾佩賢20，龔儀夫人20，盤光燦夫人20，鮑仕倫夫婦20。

心存善念，你我同行，心懷善念，必有福報！



（洪門民治黨·羅景 供稿）