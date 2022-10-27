【OTTAWA天天中文学校作文选登】我喜欢中国的美食

姜子新

我的故乡在中国北京。每年爸爸妈妈都会带我回北京看望爷爷、奶奶和姥姥、姥爷。我最期待也是回北京的日子，因为我可以吃到很多美味的中国美食。

在北京，有很多不同风味的餐馆，可以品尝到全国各地的美食。比如：新疆羊肉串、天津狗不理包子、上海菜、四川火锅、北京烤鸭。我最喜欢的是北京的各种小吃。

每天早晨，我喜欢吃煎饼、油条、包子和豆腐脑。午餐和晚餐，我喜欢吃各种炒菜和特色美食。比如：京酱肉丝、真功夫蒸饭、北京炸酱面，都是我最喜欢吃的。它们给我留下了最美好的回忆！我喜欢中国的美食！