第四届“渥太华杯”围棋公开赛通知

为弘扬中国文化，让更多的朋友享受领略围棋的奥秘，渥太华中国校友会将主办第四届“渥太华杯 Ottawa Cup”围棋公开赛， 现将比赛的具体安排公布如下：

时间：2017年4月29日，周六，8:30am-6:00pm

地点：RA Center, 2451 Riverside Dr., Ottawa, ON K1H 7X7

（Clark Room）

报名：请登录公开赛网站注册

https://sites.google.com/site/ottawacupgo/register

报名费每人$20，长者（60岁及以上）和儿童（12岁及以下）每人$10。

比赛规则：组委会根据赛前报名情况和往年比赛成绩决定分组及第一轮比赛排名。最高组为业余六段及以上，可考虑部分五段选手；次高级为业余五段及部分四段选手；第三组为业余四段及部分三段选手；以此类推，每组八人。每位选手将在同组下满三盘，每盘每人用时严格控制在一小时之内。

比赛采取瑞士积分制（Swiss McMahon SOS tie breaking system）。另外，按照国际围棋协会（IGF）规则，黑棋贴给白棋6目半，如果白棋实空加上贴目后多于黑方则白胜，否则黑胜。

奖品：最高组冠军颁发“渥太华杯”（流动），并获得$200奖金，亚军获得$100奖金，季军获得$60奖金或礼物卡。最高组以下各组冠军获发奖杯，第二名和第三名获赠礼品卡或实物。每位赛完三盘的12岁以下儿童将获得价值不低于$15的礼物。

本届围棋公开赛得到了加拿大帝国银行（CIBC）的赞助和大力支持，在此，组委会表示衷心的感谢。

我们热诚邀请首都地区及附近城市的围棋爱好者踊跃参加本次比赛活动。敬请围棋爱好者相互转告，以棋会友，共襄盛举。

渥太华中国校友会 启