【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

五脏与五行

◆ 什么是五行

五行是指金、木、水、火、土。五行学说认为世界上的一切事物都是由金、木、水、火、土五种基本物质之间的运动变化而生成的。五行的归类：凡是具有生长、舒畅等作用或性质的事物，均归属于木；具有温热、升腾作用的事物，均归属于火；具有承载、生化、受纳作用的事物，均归属于土；具有清洁、收敛作用的事物，均归属于金；而具有寒凉、滋润、向下运行的事物，均归属于水。

◆ 五行与五脏的对应关系

根据中医学说，五行（金、木、水、火、土）与人体的五脏（肺、肝、肾、心、脾）是一一对应的。例如：“木生火”是指肝气如果旺盛的话，心气就会随之发生变化，趋于旺盛；“火生土”是指如果心气旺盛的话，脾胃功能就会日益强健起来；“土生金”是指如果脾胃养好了，人体就会气血充足，而肺就是主气的；“金生水”是指肾精是由于肺气的沉降积攒下来的；“水生木”是指如果肾精充足的话，就能滋养肝脾，使肝气舒畅。此时，如果肺气通畅，可以抑制肝气的上逆，这就是“金克木”；肝气的顺达，可以疏通脾运，这就是“木克土”；脾气的正常运化，可以调节肾脏的生理功能，这就是“土克水”；而靠水的滋养，能制约过于旺盛的心火，这就是“水克火”；心的阳热，可以制约肺气的过于收敛，这就是“火克金”。五行和五脏之间相互影响、相互制约，为人体创造一个平衡、协调的内环境。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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