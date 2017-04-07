东安省台山同乡会通告 二零一七年四月七日

本会二零一七年第一个公众参与的活动——丁酉，鸡年新春宴会——已于三月二十八日假座东方明珠城酒楼举行。经过漫长冬季蛰伏，人们都趁天气转暖的日子出门活动活动。

参加本次宴会共二百九十多人。中国驻加大使馆高萍参赞及王明清秘书到场助兴。本会多谢他们百忙中抽空莅临。

每次举办活动，都得到大批热心会员及各界朋友捐助经费, 使得我们可以不时举办一些免费或收费低廉的有益身心的活动。对他们的大方慷慨，我们致以真诚的谢意及发自内心的感激。如果说本会今天略有成就，离不开他们的支持鼓励。

今天在此鸣谢以下人士的解囊相助：

$260：Panda Vacation

$200：Dr. Ben Fong，锺丙子

$100：梁日康夫妇，马和铎夫妇

$50：白世畅夫人，伍光宗，邝美玲，谭从政，司徒溢夫，方锦波夫人，龚锡贤夫妇，关翠卿，马伟思

$40：曾佩贤，梁挺辉，粱池

$30：黄亚姨

$20：刘罗秋儿，龚洁霞

李国光：红酒一枝

本年第一次旅游定于四月八日、九日（星期六、日）到多伦多购物及到Woodbine（活拜）赌场搏彩。八日早上出发，九日晚上回来。

任何查询，请电以下理事：

陈 森：613-592-9736；刘瑞兰：613-731-0874

王国强：613-736-0772；余丽婵：613-738-7199

方国盛：613-722-8015

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