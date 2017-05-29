《地中海摄影写生之旅（4）——无与伦比的日出》 作者：路风（轻轻地吹）文/摄影

（在这般美丽的日出面前，还有什么样的拍摄工具会麻木不仁呢？我手上的相机和手机都表现得尽善尽美。）

（日出的魅力，恒古不变。）

（沐浴在朝霞里的雕塑）

（早餐）

（食物饱腹之后，游轮人民在补充精神粮食的阅读中开始了海上航行的一天。）

（日出的魅力，恒古不变。）

（海浪）

海，大洋的边缘。

地中海，陆地之间的海域。

地中海，位于欧洲、非洲和亚洲大陆之间的一片蔚蓝色的海域。西起：直布罗陀海峡，阿尔沃兰海，巴利阿里海，伊特鲁利亚海。东至：黑海，里海，利古里亚海，亚得里亚海，爱奥尼亚海，爱琴海。

沿岸欧洲国家：西班牙，法国，摩纳哥，意大利，马耳他，斯洛维尼亚，克罗地亚，波斯尼亚，黑塞哥维那，蒙特内哥罗，阿尔巴尼亚，希腊，赛普勒斯。亚洲国家：土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦。非洲国家：埃及、利比亚、突尼西亚、阿尔及利亚、摩洛哥。

经流近60个国家。

古埃及文明，古希腊文明，罗马帝国发展记述着地中海的悠久历史。哥伦布、达·伽马、麦哲伦等著名航海家出自于这片地中海沿海的国土。

地中海长：4000公里，20个渥太华到蒙特利尔的距离。宽：1800公里。平均水深1500米，最深处为5267米，是世界之最162层828米高的哈利法塔的6个总和还有余。

地中海光热充足，盛产柑橘、无花果、葡萄、油橄榄。沿岸城市街道两旁柑橘成行，住户门前柑橘树硕果累累，是城市的装饰点缀，更是一派丰收水果的景象。

2012年12月13日，上船第五天。

威尼斯精神号游轮，从克罗地亚开往希腊雅典的途中。虽然日夜兼程航行于地中海，而游轮人民的船上生活是如何安排的呢？部分内容如下：

早上7:00-晚上12:00

上午

早晨舒展，瑜伽，塑形板（健身房活动）。图书馆开放，画廊开放，中医研讨会，舞蹈课，乒乓球比赛，如何增加代谢功能（健身房活动），2岁幼儿活动中心，青少年俱乐部，皱纹补救研讨会，飞镖比赛，老虎机锦标赛……

下午

眼睛不再浮肿讲座，保龄球挑战，瑞士手表介绍，家庭马戏，望远镜研讨会，新旧大师艺术品拍卖，手工起重机折纸，舒适行走（健身房活动），电影Jason Bourne，关节与背痛管理讲座，环球比赛，民族舞蹈课，填字游戏比赛，面部护理研讨会，世界啤酒品尝……

晚上

吉他与声乐，专业人像摄影，和船长合影，鸡尾酒与音乐，卡拉OK，大型文艺演出《MISTIKA》，毫雅手表介绍，格伦·米勒进贡与阿马尔乐队，80年代的回顾派对，13-17岁青少年的发光聚会……

游轮人民不仅24小时不愁吃喝，足不出户却生活丰富多彩。如果你想懒惰任性一把，连床都懒得起，就拿起床头的电话通知餐饮部，一份热气腾腾的食物便会来到你的床前。饭后碗也不用洗，放在门外，回到床上继续做白日美梦。

我，天生的劳碌命，自从踏上了游轮，便兴奋不已。地中海变幻莫测的天空，一望无际的海域，波涛起伏的海路，绮丽多姿的港湾，搏击海浪的鸟儿，宁静而空旷的甲板，对我而言，堪比所有吃喝玩乐的诱惑。

太阳还未升起，人们还在梦乡，我便早早起床，穿戴整齐轻手轻脚地走出甲板。打开船舱大门，海风迎面扑来，将头发吹得四处飞扬，挡住了视线。这是大海给我的最热情的问候吗？有点过于激动。

甲板上，除了我，还是我。我尽情地享受与太阳一同迎接新的一天……

日出：7:33，16°多云。日落：17:05。

谢谢欣赏！

路风美术教学中心电话：（613）228-1259