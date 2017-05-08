【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

饮茶与季节

中国大部分地区是季风气候，大自然中的春温、夏热、秋凉、冬寒，四季极为分明。中医还认为，一年有春夏（长夏）秋冬之分，茶叶也有寒热温凉性味的差别，因此，饮茶也要变化，符合五行的生长化收藏。

春天，属温，阳气上升，阴气下降，万物复苏。人们经过漫长的冬季，“内热积贮”，因此应注意驱寒御邪，扶阳固气。此时宜饮花茶。因为花茶香气浓烈，香而不浮，爽而不浊，具有理气、开郁、祛秽、和中的作用，促进机体阳气的生发，并能振奋精神，消除春困。

夏天，属热，赤日炎炎，气候闷热，出汗甚多，造成水、电解质平衡紊乱，因此必须补充大量水分。此时宜喝绿茶。因为绿茶性味苦寒，清鲜爽口，具有清暑解热、生津止渴和消食利导等作用。

秋天，属凉，有萧杀之象，空气渐渐干燥，人们感觉皮肤、鼻腔、咽喉干燥不适，这叫“秋燥”。此时宜喝青茶，饮半发酵茶，比如乌龙等；色泽绿润，内质馥郁，不寒不热。秋凉饮之，可以润肤、除燥、生津、润肺、清热、凉血。

冬天，属寒，天寒地冻，寒气袭人，人的机体处于收引状态，新陈代谢迟缓，容易罹患“寒病”。此时宜饮红茶。这种茶，叶红、汤红，醇厚干温，滋养阳气，增热添暖，可以加奶、加糖，芳香不收，还可以去油腻、舒肠胃。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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