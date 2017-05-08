最美人间四月天——记海老会Barrhaven组“清洁首都迎国庆”活动

渥京的四月，湛蓝天空上白云朵朵，阳光灿烂，29日那天，春风依然料峭，仍似剪刀，呼呼有声。下午2点，40多位老人来自各处，分别汇集在水龙公园及半月湾，参与由渥太华华人社团发起的“清洁首都迎国庆——我参与我骄傲”活动。这些老人大多70岁以上，国内养成的对工作认真细致、踏实肯干的好作风，在今天充分体现！

活动组织者——海老会理事顾蕴芳夫妇驱车前来，为大家带来市政府提供的清扫工具：手套、垃圾袋、耙子、夹钳等，并带来了海老会准备的瓶装饮用水。我们这次活动的任务是以水龙公园为基点，向Chapman mills左右延伸，右边直至Nepean woods 车站，左边到Longfields的99路车站，对此路段的垃圾情况，组织者与组长等人，曾事先多次视察，明确清扫目标主要在草坪泥地中残存的废弃物。

老人热情高涨，在微信群按接龙方式主动报名，争先恐后接受任务。活动进行过程中，大家三五成群到指定地方“搜索猎物”。加拿大地域辽阔，空旷草坪宽广，空间开放，一个冬天下来，丢弃的易拉罐、矿泉水瓶子、餐巾纸、卫生纸、糖果纸、食品袋，散落其间，随处可见。更普遍的是香烟头，室内限制抽烟，街边、车站，便是吸烟者最佳的选择！老人们不嫌脏，不怕累，俯身拣拾，时伸时蹲。有些树丛深处，枝叶环绕，耙子伸不进去，只好用手拖曳，扎伤手臂，划道裂痕，渗出血印，忍住疼痛，继续干活，大有轻伤不下火线之势！涌现出许多动人的镜头。

周六上午，许多老人去中文学校学习英语，快速返回家里，匆忙午餐，来不及休息便急忙赶到现场。有些居住在市中心，要换四辆公交车。有些家有要事，妥善安排完，坐了一个多小时汽车，一下车便投入“战斗”，气喘吁吁！有些体弱病残的老人也不肯放弃为国效力的难得机会，更有刚登陆不久的新移民，从报上看到消息便闻讯赶来。还有才探亲回来不久的，时差尚未倒过来，也跃跃欲试！Nepean车站附近一块空地满眼是垃圾，持续奋战，以致4点已过，不见返回，急得组长赶去清场！

两个小时的劳动，战果辉煌，十几个鼓鼓囊囊的垃圾袋，集中陈列在集体队伍的前面，留下珍贵的合影！摄影大师跟随人群，边劳动，边摄下许多动人的美好瞬间！Minto体育中心这边的参与者热情高涨，还细心地把垃圾中可回收的东西集中装袋，环保意识超强。爱跳舞的姐妹们还即兴自编自跳“清洁义工之舞”。太阳直射，汗流浃背，凉风飞舞，背透寒气，但我们无怨无悔，心甘情愿，多么美好的心灵！“我参与，我骄傲”！

加拿大是我们第二故乡，能为建国150周年贡献微薄之力，引以为荣！海老会是海外华人自己的组织，理应尽责！渥太华华人社团创议的一项项义举，我们积极响应，付诸行动！今天Nepean地区议员也特意专程来水龙公园，与我们合影留念，赠送专为华人制作的纪念章，印有中加两国国旗，这是中华民族的骄傲！中加友谊源远流长！我们要把清洁首都的理念化作日常行为，让我们生活的环境更整洁美好！

最美人间四月天！景美，境美，人更美！

文/悠扬琴声 2017年4月30日