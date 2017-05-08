【人物 · 专栏】隐形畸齿矫正专家—Dr. Ben Fong(1)

Dr. Ben Fong，1983年从多伦多大学牙科学院毕业后在渥太华南部开设了他的家庭和美容牙科诊所——Herongate Dental Clinic。1996年，Dr. Ben Fong意识到畸齿矫正是牙齿美容的重要组成部分，因此他开始使用传统矫正器为患者提供畸齿矫正服务。

2003年，Dr. Ben Fong决定开始使用Invisalign（隐形畸齿矫正）——畸齿矫正引入的革命性的新技术，相较传统矫正方法，Invisalign在视觉上具有隐形性，更容易被患者接受，更舒适，使用简单，不用经常去诊所调整，因为Invisalign可随时摘掉，因此患者可以想吃什么就吃什么。

Dr. Ben Fong牙科诊所的畸齿矫正服务需求量很大，因为越来越多的成年人选择Invisalign来矫正牙齿。最近Dr. Ben Fong刚取得了一个里程碑似的成就，他完成了一千例Invisalign隐形畸齿矫正病例。Dr. Ben Fong将在采访中向我们介绍他的牙科诊所和Invisalign是如何成为一项重要的牙科服务的。

提问：为什么您选择畸齿矫正作为您的专攻科目？

Dr. Fong：从青少年时代起，我就对人们的微笑着迷，也知道第一印象的重要性。因此，高中毕业后我选择进修牙科专业。在牙科学院就读期间，我对牙齿美容和相关技术很感兴趣。毕业后，我开始从事牙科护理和治疗工作，为社区百姓提供牙科相关的方方面面的服务。后来我意识到，畸齿矫正是牙齿美容的一个重要组成部分，能更直接地帮助人们展现完美笑容。镶嵌牙冠和贴面可以改善被损坏的牙齿的外观，但畸齿矫正能创造一个整齐、对称的完美笑容。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca