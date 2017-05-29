【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

保健茶饮实例

18、红茶：适合运动量大的人、体力消耗多的人、想延年益寿的人。

19、绿茶：适合运动量及劳动量少的人、瘾君子、嗜酒者、减肥者、工作压力大者，有降血脂、防动脉硬化、抗癌的功效。

20、花茶：适合用脑过度者、脾胃属虚寒者、较少劳动者。

21、乌龙茶：适合嗜吃肉类的人、运动过后的人，减肥美容。

22、蜂蜜茶：适合便秘者。

23、普洱茶：减肥美容。

24、菊花茶：对口干、火旺、目涩，或由风、寒、湿引起的肢体疼痛、麻木的疾病均有一定的疗效。

25、蒲公英茶：《本草纲目》有云：“蒲公英嫩苗可食，生食治感染性疾病尤佳。”

26、山楂茶：《本草纲目》中谓山楂“化饮食，消内积症癖，痰饮痞吞酸，滞血通涨”。

中国唐代即有“茶药”一词；宋代林洪撰的《山家清供》中，也有“茶，即药也”的论断。

喝茶不但可以放松身心、怡神养性，用茶得当，还可以防治各种病症，如同唐代陈藏器所强调的“茶为万病之药”。佛说我们人有五毒心：贪、嗔、痴、慢、疑。这五种心使我们造作恶业，就像毒药妨碍我们修行。圣经也说我们的罪捆绑了我们。做人何不禅茶一味，万念解清，也许从此百病不生，延年增寿。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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