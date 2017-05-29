【人物 · 专栏】隐形畸齿矫正专家—Dr. Ben Fong(4)

提问：畸齿在矫正之后又长歪的情况常见吗？

Dr. Fong：无论是使用Invisalign还是传统矫正器，复发的情况都是可能发生的。为了防止复发，坚持佩戴保持器是很关键的。

提问：您遇到的最大的挑战是什么？

Dr. Fong：在选择治疗方案时我非常谨慎，尽量避免不必要的挑战。在使用Invisalign时，我的挑战是患者的配合性、病例的复杂性和患者的期望。患者的配合是非常重要的，因为在治疗过程中，患者完全掌握治疗过程。那些不遵守治疗规则、不按规定佩戴矫正器的患者当然是Invisalign最大的障碍之一。有时患者的工作类型、他们的社会活动和他们的粗心使他们无法达到预期的治疗效果。案例的复杂性也很重要，这就是为什么在最初的咨询过程中选择合适的治疗方案是至关重要的。在完成治疗时，患者期望也是一个需要面对的问题。不管治疗方法如何，都会遇到这样的情况。我遇到过个别的案例需要的治疗时间比我们最初预期的要长。在极少数情况下，当Invisalign没有达到我们的初始治疗目标时，转换到传统的支架矫正是我们的最终选择。即使是这样，病人的配合性也是获得满意结果的关键。

如果您有任何关于畸齿矫正以及Invisalign的问题，欢迎随时发邮件给Dr. Ben Fong（Herongatedental@rogers.com），您也可以直接在线上传您的牙齿照片，进行快速网上测评。

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca