【梁喜惠中华易医养生专栏】代茶饮—自制土豆汁和土豆果昔（一）

土豆的介绍

又名马铃薯、洋芋、地蛋、山药蛋，其他的称呼有爪哇薯、薯仔、土芋、地豆、土生、香芋。土豆是块茎繁殖，可入药，性平味甘，主治胃痛、痄肋、痈肿等疾病。茄科茄属一年生草本。块茎可供食用，是重要的粮食、蔬菜兼用作物。土豆共有7个栽培种，主要分布在南美洲的安第斯山脉及其附近沿海一带的温带和亚热带地区，后又传播到亚洲、北美、非洲南部和澳大利亚等地。土豆对环境的适应性较强，现已遍布世界各地，热带和亚热带国家甚至在冬季或凉爽季节也可栽培。

土豆的营养价值

马铃薯在欧洲被称为“大地的苹果”，营养素丰富，含有蛋白质、矿物质（磷、钙等）、维生素等多种成分，营养结构也较合理。它所含维生素C是苹果的10倍，B族维生素是苹果的4倍，钙、磷、镁、钾含量是苹果的几倍至几十倍不等。土豆富含大量碳水化合物，能供给人体大量的热能，土豆的皮富含绿原酸和硫辛酸，还含有抗氧化剂以及优质纤维素，有预防便秘和防治癌症等作用。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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