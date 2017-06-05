母亲节忆母校百年华诞抒怀（1902-2002）献给培育我知识之母——南京大学（前中央大学） 叟声
（校大门——灯辉花嫣）
（大会场——人山球龙）
（大团聚——盛况热烈）
一、庆典隆
十五年前作归鸿，邀赴母校祝寿庆，（1）
两岸校友大团聚，盛况热烈墨难倾，（2）
灯辉花嫣春满园，气象万千喜盈簧，（3）
观礼台冠盖莅云，大会场人山路壅，（4）
欢歌爆竹震苍穹，彩球群腾若飞龙，
百岁大典仪壮隆，贶鼎赠楼意深重。（5）
二、讴母校
襟江枕海天府雄，钟灵毓秀甲南东，（6）
教学严谨学风淳，文理并重科研丰，
醇儒荟萃培英义，俊彦辈出国桢栋，（7）
鸾翔凤集戮创新，探赜索隐臻高精，（8）
百年树人俱时进，踵事增华绪更宏，（9）
济济多士四海骋，风生水起奋锦程。
三、忆华年
华年负笈国难中，铜驼荆棘血腥风，（10）
书山学海苦作舟，凄雨寒窗矻研诵，（11）
壮怀击楫闻鸡舞，慨歌长啸满江红，（12）
救亡图存匹夫责，卧薪励志忍负重，
军训体育砺筋骨，卫国以须忾仇同，（13）
八年坚持迎胜利，欣喜若狂欢雷动。
【注释】
（1）十五年前：指2002年（5月20日为南大前中央大学的校庆日）。作归鸿：指回母校参加百年诞辰庆典。
（2）两岸：海峡两岸。墨难倾：指非笔墨所能形容尽的。
（3）灯辉花嫣：形容灯饰灿烂辉煌、繁花鲜艳绚丽。喜盈簧：簧：学校，这联意指整个学校沐浴在明媚春光、喜气洋溢的氛围中。
（4）冠盖莅云：指很多政要官员贵宾光临。壅：堵塞。
（5）百岁大典：建校百年大庆典。贶鼎：江苏省政府送了一座大鼎。赠楼：指由40-45级校友集资兴建的一幢“知行楼”馈赠母校，供作学术报告及接待外宾之用。
（6）襟江枕海：指南大地处南京市，在长江中下游南岸，又靠近东海，地理位置十分优越。天府雄：指自然条件优越、形势险固、物产富饶的地方。钟灵毓秀：钟：凝聚集中，毓：孕育产生，意指凝聚了天地间灵秀之气而人才济济。
（7）醇儒：指学识渊博的专家教授。培英义：指培养有才德的人。国桢栋：国家的骨干和栋梁。
（8）鸾翔凤集：优秀人才聚集到一起。戮：合力。探赜索隐：探索钻研精深奥秘的真谛。臻高精：指达到科学技术高精尖水平的要求。
（9）踵事增华：踵：因袭，华：光彩，即在前人创业的基础上再加一些光彩，亦即继承前人的事业更加以发展。绪：事业。宏：广大。
（10）铜驼荆棘：比喻国家处于危殆的景象。
（11）矻（kū）：努力、勤奋。
（12）闻鸡舞：指古代东晋名将祖逖和刘琨在半夜闻荒鸡啼叫即起身习舞剑的故事。后人以示志士及时奋发砺志之意。
（13）军训体育砺筋骨：对军训、体育锻练特别认真自觉，强身励志做准备。卫国以须忾仇同：等待时机以捍卫国土共同对敌。
【附注】南京大学追溯历史，其前身最早为三江师范学堂，创办于1902年。1905年改为两江师范学堂，1911年停办。1915年就原址成立南京高等师范学校。1921年东南大学在南京成立，1923年南京高师并入东南大学。1927年东大与河海工科大学等八校合并为第四中山大学。1928年改名中央大学，解放后更名南京大学。校址由成贤街迁至鼓楼原金陵大学内。台湾新竹犹存有中央大学。