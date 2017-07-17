【加拿大肝脏基金会专栏】丙型肝炎能治愈吗？

丙型肝炎是由病毒引起肝脏疾病，约影响着三十万加拿大人。像乙型肝炎一样，丙型肝炎在早期可能没有症状，而当有症状时通常是晚期，这就是为什么丙型肝炎位居加拿大肝脏移植首位病因的原因。从阿富汗退役的军人兰斯（Lance）因一次体检被诊断出患有丙型肝炎，他相信是28年前自己在一次输血时被感染到的。与丙型肝炎生活了28年后，他的肝脏已被严重损害，唯一的解决方法是接受肝脏移植。兰斯的妹妹作为活体捐赠者捐献了部分肝脏给他。通过肝脏移植手术，兰斯成功地治愈了丙型肝炎。

但是，尽管成功率在90%以上，器官移植手术的的风险仍然存在，加之肝脏供体严重不足，令很多病患者失去唯一可能生存的机会。

治愈率90%以上的新药面市

好消息是，自2010年以来，慢性丙型肝炎的治疗方法取得了长足的进展。新的治疗药物——直接作用抗病毒（DAAs）片剂通过直接作用于病毒本身达到清除病毒的目的。这些新的药物疗效显著，治愈率可达90%以上。目前在大多数情形下，没有必要再使用注射干扰素，从而避免了干扰素导致的多种副作用。新的治疗方法所需的疗程短（8到24个星期之间），产生的副作用少，且显示出在疾病的不同阶段都有较好的疗效。

因为这些新的治疗方法刚刚面市，所以费用仍然很贵。因此，政府及私人保险公司可能要求病人的肝病发展到一定的程度，才愿意支付这些新药的费用。

您的家庭医生会将您推荐到专科医生那里以判断您是否适合接受治疗。根据您的肝病的严重性、病毒基因型以及之前的治疗史，专科医生将决定您是否需要治疗，以及何种药物最合适。

每年至少一次肝脏检查

如果您目前还不适合接受治疗，要谨记很重要的一点，即每年至少进行一次肝脏检查，以监测肝病的发展情况。我们强烈建议您定期进行肝脏检查。虽然肝衰竭与肝癌可能是肝病的终点，检查却可以令您的医生远在肝病恶化前发现病情的变化。进行抗病毒的治疗将显著地减少肝病发展至肝衰竭或者肝癌的风险。

目前没有任何替代治疗，包括草药、顺势疗法、矿物质被证明是丙型肝炎的安全有效的疗法。如果您正在接受替代治疗方法，务必要告诉您的医生。

了解更多乙型肝炎治疗方法，请参加下一期“护肝生活中文讲座”。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。