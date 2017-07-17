第十六届加华杯沙滩排球赛本周开打

第十六届“加华杯”六人制沙滩排球赛将于7月22日（星期六）上午9点在渥太华 Mooney’s Bay Beach鸣哨开赛。

本届比赛由中国校友会和中华会馆共同举办，目前共十二支队伍报名参加本届杯赛。比赛将分A，B，C三个组首先进行小组单循环赛。分组情况是：

A组：Good Idear队（上届冠军，种子队），天天义工-AM队，加都-扬名队，武大诚信队

B组：中华会馆北星队（老牌劲旅，种子队），宇治队，中华会馆Volleyburrito队，中国校友会Forever Young队

C组：天天义工-PM队（上届亚军，种子队），博木队，中国使馆队，随艺轩画廊队

比赛规则如下：

1、各组前两名和两支成绩最好的第三名共八支队伍进入1/4比赛，剩下的四支队伍进入下半区的比赛。1/4比赛胜者进入半决赛，负者进入下半的比赛。

2、本届杯赛的冠、亚、季军将获得奖杯和奖牌。下半区的冠军（第五名）在本届杯赛中也将首次获得奖杯和奖牌。

3、每支队伍都将“战斗”到最后一刻，直至全部排定座次。

4、赛制：除了最后的冠亚军决赛之外，其他比赛均是三局两胜（21分，23分封顶；决胜局15分，17分封顶）。冠亚军决赛：五局三胜 （21分，23分封顶, 决胜局15分，17分封顶）

5、小组赛积分：2:0胜积3分，2:1胜积2分，1:2负积1分，0:2负积0分。两队积分相同，比总净胜局数。如果仍然相等，比较两队间胜负关系。如果还相等，计算累计净胜球数。如果仍然不分高下，加赛15分（17分封顶）定胜负。

6、场地：9×9米，网高2.34米（正负10厘米）

7、比赛规则：所有竞赛规则都和室内排球赛规则相同。关于后排扣球：由于沙滩上３米线常有争议，裁判酌情决定是否重新发球。

组委会特别感谢比赛赞助商：尚思车行、CIBC 房贷专家彭文生和刘佳和 Hop’n Vine酒庄东主吴俊，感谢Duke’s Photo Studio和各中文媒体的大力支持。

欢迎广大排球爱好者相互转告，前来观战助威！

第十六届“加华杯沙滩排球赛”组委会