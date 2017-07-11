文 / 十月 Canada

“你晚点睡吧，我钓的鱼到家你就过来拿好吗？”

“我现在出门？”李娜歪头看了一眼床头柜上的闹钟，深褐色仿古的闹钟，颜色一块浅一块深的，就像洗掉了色的破了洞的牛仔裤，旧东西总是在一堆新物件中间很显眼。那是两年前的一天她无所事事地瞎逛，眼前突然一亮看见的，顶部有个提手的旧式闹钟。这会儿显示的时间十点整。

“别介，我还得吃个饭才往回开。”

“那十二点？”

“要不我给你放车库门口，你明早过来拿？我明天不在家。”

“也行，地址再给一下。”

“明早我给你放到右边过道我接雨水的大桶上面。”

“行！”

“我会给你用垃圾袋装好。”

“就是我坐门口的那个附近？你几点放好？”

“门口右边。”

“嗯嗯嗯，明天吃鱼。”这会儿，李娜彻底睡不着觉了，她开始盘算鱼的大小，怎么个吃法。早在几天前她刚刚各种搜索后，突然觉得可以在家里尝试一下烤鱼。“嗯嗯嗯，我明天得去买柠檬，红椒和香菜。”她又找出来几天前存下的图片，觉得如果中西吃法结合一下，就增加一项“蒜瓣”。

“就是进院子的那个过道。”

“嗯嗯嗯，反正我能看见，就一个水桶？”

“那边有四个大水桶呢！嘿嘿！”

“你就看见了。”

“嗯嗯嗯，其中一个上头有鱼。”

“最好能早点儿，别坏了天气太热了！”

“九点晚不晚？那，八点？”

“不晚不晚。”

“那九点左右我去，到鱼面前。”

“嗯嗯，那时候我还不能走。”

“你快点走！什么鱼？”

李娜图片里的鱼叫Trout，个头貌似有两磅重，焦黄的鱼身，嘴巴张开向上翘着，三片柠檬有一片被鱼头压住半边，其余的两片，一片挂在鱼身上，一片在鱼尾；绿色的香菜，透着新鲜的轻盈的身材，细致地点缀住整个图片。

“门口有一窝小鸟别吓着它们！”

“拍个照片我看看水桶。”

“明早发给你！我正在吃饭呢。”

“好，要全景。”

“嗯嗯。”

“吃饭吧，踏实吃。”

“噢，对了。”李娜打开冰箱门翻出一个柠檬，那是她两周前买回来的四个里剩下的一个。每次兑鸡尾酒的时候，她会切下一片柠檬薄片扔进酒杯，再切一个瓣形放在盘子边缘，搭配一只外表裹满了巧克力，隐隐约约又只见巧克力的包裹层里，露出的花生碎的甜饼。

她又扭头看了一眼旧钟。

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