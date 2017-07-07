欢庆加拿大150周年国庆及第二十一届加拿大严新生命科技节渥太华庆典暨“科学、健康、文明”学术研讨会成功举行

7月1、2日，在加拿大举国欢庆150周年国庆的日子里，渥太华的严新生命科技东西学者代表们欢聚一堂，与国际严新生命科技学会在温哥华、多伦多、蒙特利尔、萨斯卡通、爱德蒙顿等多个城市的会员学者代表们，异地同步举行2017年第二十一届加拿大严新生命科技节庆典，暨“科学、健康、文明”学术研讨会，以此隆重庆祝加拿大150周年国庆，同时也庆祝中国“7.1”、美国“7.4”等佳节，庆贺香港回归中国20周年。

庆典活动在加、中两国国歌中开始。今年，是加拿大严新生命科技节二十周年。1997年，第一届加拿大严新生命科技节与加拿大130年庆典交融同庆，此后，历届庆典活动几乎都与加拿大国庆同时举办，东西学者共同欢度这美好的节日，并收到历届联邦政府及所在地政府等多方面的祝贺与鼓励。今年，现任加拿大总理贾斯廷•特鲁多应邀为此次庆典发来贺信，向庆典送来最美好的祝愿。渥太华市长吉姆•威尔逊也发来贺信，盛赞严新生命科技节是一个吉祥的活动，向所有参加庆典的人士致以最美好的祝愿，并祝此次庆典成果丰硕。

该学会特邀学术与技术总指导教授严新老师应邀为学术研讨会和庆典活动发来致词，与大家一道热忱庆贺加拿大150周年的光辉里程，及庆祝中国“七.一”、香港回归中国20周年、和美国“七.四”等佳节盛事，感谢各所在地各级政府与社会多方面的支持。严老师还特别感怀前辈先贤和先行者们的丰功伟绩，并应邀对大家进一步的研讨和学习给予学术指导。

今年在渥太华举行的庆典活动为期两天。与会学者们首先共同简要回顾了加拿大严新生命科技节走过的20个春秋，特别感谢开拓当代生命科技热潮的前辈先贤们，也真诚感谢与缅怀为这二十年历程所付出过辛劳和贡献的所有前辈和朋友。

在学习和研讨专题上，十多位东西方学者代表发言。大家本着客观求实的态度，总结交流了各自学习严新生命科技后，促进身心健康、学业和事业进步、人际关系和谐、为社会服务等方面的综合性效益。在总结个体、家庭、群体所呈现的广泛、切实效益的基础上，大家进一步学习了严新生命科技在多学科、多领域的科学实验论文，如在基础科学中：严新生命科技影响镅- 241原子核衰变半衰期实验成果；在工业生产、大规模应用中：严新生命科技在工业微生物菌种选育及生产的成功应用成果；在医学前沿领域中：严新生命科技调控基因表达、保护神经细胞抗氧化损伤、杀灭多种癌细胞而对人体正常细胞无伤害等科学实验；在统计学及社会学领域：严新生命科技减轻精神压力等统计研究结果，等等。这些学习为学者们认识严新生命科技增进人类健康的意义提供了新的启示。

承载着收获，充满着希望，2017年第二十一届加拿大严新生命科技节渥太华庆典在祥和温馨的气氛中圆满闭幕。学者们衷心祝愿加拿大迈向更加美好的未来。