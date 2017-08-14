《不以结婚为目的》（一） 文 / 十月 Canada

“晚安。”Michael。

“睡个好觉。”Selina。

不以结婚为目的。

“早上好！”

“你丢了。”

“我丢哪了，我在这呢！我觉得应该是你丢了，我喊你，你没搭理我。”

“我正在睡觉！我喊你可是你没有搭理；你理我的时候已经是早晨了。”

“噢噢噢。”

“Michael……”

“我在这，我以为只要是我回答了，这很重要。”

“你的早上好不是回答，是列行公事，你应该说嗯我看见了你喊我。”

“好吧，我看见了你喊我。”

“那重新来一遍。”

“我看见你喊我；早上好。”

Selina赶到地铁口的时候早已经过了上班高峰，排队买票的入口处有三四个人的样子，她排在一位貌似学生模样的男人后面。男人不紧不慢地掏零钱，好像还差一点不够数，他也不急，售票窗口里的胖大叔也不急，排在Selina身后的所有人都不急。

“一会儿我要去一趟银行，又到了每月必去的时间。”

“皇家银行？”

“道明。”

“我在特尼公司的网站登记了我的新房信息。”

“噢，你登记了保修。”

“我不明白为什么它叫这个名字‘特尼’。”

“如果我没记错，这个公司已经超过1000年了。”

“也包括空调？”

“不，它只是负责房屋的保修，空调是房屋的另外一部分，不在其中。房顶，房屋破损，不包括火灾。”

“我有房屋保险。”

“给你发了一个邮件，你看看，关于保修期的。”

“我看见了，那么…？”

“你逐条给我讲讲，不急。”

Selina赶着去上班，她心里着急。她必须要在十点钟之前赶到店里，有个检查消防的伙计说十点钟准时到店。店里有一个灭火器安装在厨房了，例行公事的检查不会太久。但伙计电话里又说了，食客区域也得安装一个，要打孔。

“就是各种例行检查的日子，合同里列表上的那些还没完工的事儿，比如哪些东西没安装。”

“我需要提交表格吗？”

“你的合同里应该写了，如果开发商延迟交房会有赔偿。”

“噢，对了，他们延迟了。但是我没有读合同，我不相信他们会写上赔偿条款。”

“难道合同上没有写延迟交付的话？赔偿按天数算，我认为他们应该写了，这是法律。”

“噢，我一会儿看看合同。”

“英赛尼亚那个楼盘记得吗，延迟一天赔偿四百，最高七千。”

不以结婚为目的。

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