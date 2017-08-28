【加拿大肝脏基金会专栏】与PBC和平共处21年

图：Judy（加拿大肝脏基金会义工）

那年我才52岁，除了甲状腺功能有点儿问题外，我自以为身体很健康。在常规体检时，医生为我做了血液检测，之後告诉我，检测报告显示我的肝脏有异常。医生为我做了进一步检查，发现我有很大的胆结石——医生以为那就是血液检测异常的原因，於是我接受了胆囊切除。

几个星期後，血液检测显示我的肝脏功能指标仍然异常，家庭医生将我转介给了专科医生。经过两次胆管检查和一次肝脏活组织检测，我被诊断患有第一期原发性胆汁性胆管炎，简称PBC。

专家告诉我，PBC是渐进性的疾病，我最终将需要进行肝脏移植。医生告诉我，有一种药物可以帮助减缓疾病，并建议我去互联网上了解更多详情。女儿帮助我在网上查找有关信息，她为我打印出的文章把我们都吓到了：原来PBC是如此严重的一种疾病！

就这样过了21年後，我认为自己很幸运：我的PBC病情仍然勉强处於第一阶段，几乎没有什么症状。但不幸的是，疲劳开始影响我的每日生活。每天我都不得不小睡几次。就算我享受了八个小时的夜间睡眠，在做了些杂事後，我的身体开始疲倦，无法再做更多事情，我必需回到家，爬到床上睡上一两个小时。

此外，尽管我曾在银行工作了一辈子，并在几个社区委员会担任多个职位，但有时候，因为PBC导致的“肝性脑病”会让我的言行变得有点愚蠢。

我建议每个人都应该进行肝脏检查，并索取检查报告的复印件，仔细阅读，咨询医生有关那些不在正常范围的指标。当初，因为我的家庭医生很认真，令我可以在疾病早期得到诊断，於是可以及早服药治疗，才令我与PBC共同生活21年，而无严重的并发症。

【有关PBC】

PBC，即原发性胆汁性胆管炎，是一种慢性肝病。患者的免疫系统侵害肝脏，逐步损坏胆管（胆汁沿这些小胆管引流出肝脏）。胆汁是肝脏产生的黄绿色液体，帮助消化。当胆管受到损坏，胆汁及其他物质便不能排出，因此会积聚在肝脏中，引发炎症，令肝脏进一步受损。随着时间的推移，会引致肝脏结疤，即成为肝硬化。如想了解更多PBC的内容，请浏览加拿大肝脏基金会网页www.liver.ca/chinese，或者致电1-800-563-5483。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。