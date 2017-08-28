华人社区服务中心2017 年会员大会通知

华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。

时间：2017年9月27日，周三。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper Street, Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。

“人生终章我做主”讲座

服务中心邀请专业讲员讲解生前规划需要知道的80件事项，帮助大家提前规划身后事，不留遗憾。

8月30日，国语，2:00-3:30pm。

9月6日，广东话，2:00-3:30pm。

地点：400 Cooper St. Suite 2000，A教室。

欢迎成年子女携带父母参加，报名：613-235-4875，分机136。

渥太华中文电台预告

2017年8月27日 FM97.9

晚8点：（主持：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（张海燕律师供稿）

晚8:10：

直播采访：加拿大150专题——“加拿大知多少”——了解加拿大法律体系，嘉宾：张海燕律师（本台与渥太华北京协会合作节目）。

晚8:30：

听众投稿：京剧《梨花颂》，演唱：王兰君。

晚8:34：

话题讨论：又是一年开学季。

晚9点：（主持：CiCi，龙儿）

OCCSC新闻简报

晚9:02：

话题讨论：熊孩子要炒掉亲妈——加拿大育儿分析。

晚9:25：

歌曲：《萌萌哒》

晚9:30：

话题讨论：智能终端时代父母该怎么放招？

晚9:43：

歌曲：《今天就要回家》

晚9:46：

法律10分钟：怎样认证国外的财产（华人社区服务中心张鸿）。

晚9:53：

好文欣赏：《八月的一天》，作者：叶虻；朗读：晓冬。

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十三期（作者：方向；本期演播：赵媛媛；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。