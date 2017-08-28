华人社区服务中心新闻
华人社区服务中心2017 年会员大会通知
华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。
时间：2017年9月27日，周三。
地点：华人社区服务中心
400 Cooper Street, Suite 2000
大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。
成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。
“人生终章我做主”讲座
服务中心邀请专业讲员讲解生前规划需要知道的80件事项，帮助大家提前规划身后事，不留遗憾。
8月30日，国语，2:00-3:30pm。
9月6日，广东话，2:00-3:30pm。
地点：400 Cooper St. Suite 2000，A教室。
欢迎成年子女携带父母参加，报名：613-235-4875，分机136。
渥太华中文电台预告
2017年8月27日 FM97.9
晚8点：（主持：姜漪，屠炯）
华人社区服务中心新闻
加拿大每周一题（张海燕律师供稿）
晚8:10：
直播采访：加拿大150专题——“加拿大知多少”——了解加拿大法律体系，嘉宾：张海燕律师（本台与渥太华北京协会合作节目）。
晚8:30：
听众投稿：京剧《梨花颂》，演唱：王兰君。
晚8:34：
话题讨论：又是一年开学季。
晚9点：（主持：CiCi，龙儿）
OCCSC新闻简报
晚9:02：
话题讨论：熊孩子要炒掉亲妈——加拿大育儿分析。
晚9:25：
歌曲：《萌萌哒》
晚9:30：
话题讨论：智能终端时代父母该怎么放招？
晚9:43：
歌曲：《今天就要回家》
晚9:46：
法律10分钟：怎样认证国外的财产（华人社区服务中心张鸿）。
晚9:53：
好文欣赏：《八月的一天》，作者：叶虻；朗读：晓冬。
晚10点：
小说连播：《出人头地》第十三期（作者：方向；本期演播：赵媛媛；编辑：Cici）
（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）
我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。
在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。
另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。