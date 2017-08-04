美食香、歌声亮、舞蹈美 联谊社2017游园聚餐联欢会盛大举行！ 文/姚争

清晨的云雾遮住了灼热的阳光，清风带来难得的凉爽。2017年7月12日，渥太华联谊社2017游园聚餐联欢会在Britannia公园盛大举行！

从上午八点起，联谊社的会员们便络绎不绝来到公园大长亭下。人们把带来的美食放在长条桌上，各式各样的锅碗瓢盆形成一道别致的风景线！充分体现了人们的巧手锦心，和对集体的一份爱心和热心。联谊社执行社长周万方先生和几位会员，把联谊社的大旗高高地树立起来！不少会员在大旗下摄影留念。

十点整，主持人联谊社共同社长刘琪先生宣布：渥太华联谊社2017游园聚餐联欢会现在开始！欢迎并感谢联谊社的会员们！欢迎并感谢洪门致公活动中心的朋友们！欢迎并感谢随艺小乐队的朋友们！希望大家今天吃得开心！玩得尽兴！接着主持人请联谊社执行社长周万方先生讲话。他说，非常感谢各位的光临和热情参与！联谊社的宗旨就是广泛联络中老年朋友，学歌学舞，交流信息，增进友谊，让我们的晚年生活更加丰富多彩！延年益寿！他的话语，获得阵阵热烈的掌声！主持人刘琪先生请共同社长姚争女士主持下面的文艺演出。

由联谊社共同社长周德清先生指挥的大合唱气势雄壮！联谊社合唱团人数众多，精神饱满！《我的中国梦》唱出中国的崛起，《堂堂正正一辈子》是朴素而深刻的人生哲理，《大中国》是中国人的自豪，《青年友谊圆舞曲》赞美生活、赞美友谊！旗袍秀“月圆花好”上场，只见十几位联谊社女士身穿各色旗袍，手持团扇，亭亭玉立，叫人一下子认不出来。随着优美乐曲，她们轻移莲步，挥扇、转身，摆着pose，令人惊艳！

粤语歌曲联唱由洪门致公活动中心粤语合唱队担纲。《万里长城永不倒》唱出中华儿女的爱国之心！《世界由我创》表达勇往直前的开拓精神！《友谊之光》歌颂了友谊、团结的力量！粤语、乡音，缭绕耳边心间，让好多老华侨都湿润了眼眶！

联谊社的“黄莺”符淑媛女士亮开歌喉，演唱《梨花颂》。歌声清脆嘹亮，好友金敏江在旁伴舞，姿态柔美，充分给人以美的享受！联谊社“首席男高音”曹汉麒先生高歌一曲《草原上的月亮》，在夫人黄碧如女士的伴舞下，更显得唱得饱含激情，跳得洒脱传神！两位老人白发苍苍，精神矍铄，好一幅“最美不过夕阳红”的图画！

人说青春偶像F4，联谊社有老年偶像F5。他们是：柴桢、熊榆森、耿良洪先生；王静芳、张焕新女士。平均年龄超过85岁。只见他们气宇轩昂，歌声浑厚。《茉莉花》、《解放区的天》……这些老歌伴随着他们一代人的青春、人生！至今还在激励他们，抚慰他们的心灵！

舞蹈《荷塘月色》、《太湖美》等，服饰亮丽、舞姿曼妙，在联谊社舞蹈团长、共同社长蒋腊英女士率领下，表现出人们对美好生活的憧憬和热爱！联谊社腰鼓队在队长姚争女士带领下铿锵上场。她们把纪念加拿大成立150周年的八个城市击鼓活动动作，重新演绎，那多变的身姿队形，那奋发的精神风貌，激励了在场每一个人！

老上海郭福根先生宝刀不老，独唱三十年代流行歌曲《渔家女》。那深沉的嗓音，拨开岁月的尘封，把我们带入回忆。联谊社合唱团长周德清伉俪、舞蹈团长蒋腊英与左杏莲女士作为湖南老乡，放声高歌《新浏阳河》，唱出了他们不忘红色经典、纯真积极的情怀！

应邀前来的随艺小乐队早己摆开各式乐器，胡琴悠扬，笛声清脆，葫芦丝动人。一首首人们耳熟能详的民乐曲调飘扬在空中。民歌歌手路素云伉俪深情对唱《敖包相会》，十分甜蜜！

十二点整，大聚餐开始！几条长桌上摆满人们精心烹饪的特色佳肴。还有联谊社、致公活动中心为大家准备的卤鸡腿、叉烧等。人们挑选自己喜爱的食物，边吃边谈、开怀大笑！饱餐后，四个大西瓜切开，爽甜多汁，让人欲罢不能，为今天的游园聚餐联欢会划上圆满的句号！

云开雾散，阳光明媚。今天的盛会如此成功！让我们共同期待明天新的辉煌！