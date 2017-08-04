《橘子（五）》 文 / 十月 Canada
第二天。
“我烤鱼呢！”
“备好梯子呀，要不准备五百大洋也行。”
“就喜欢吃你的鱼，以后这大鱼都没法吃了，没有比较我还美滋滋的。”
“有比较以后，我……就怕要你的鱼，不给！”
“过几天我去彼得堡玩，给你钓太阳鱼吃。”
“好好好。”
“太阳鱼腌一下油炸着吃不错，不过别经常吃，经常吃就够了。”
“嗯嗯，我这才吃几回。”
“这几年搬到旺市（Vaughan）这里就没怎么去彼得堡玩。”
“抓紧去，多伦多没什么事儿。我看看鱼去。”
半晌。
“吃完饭了？”
“吃完了。好几天不能减肥，天天吃喝，吃饱了可高兴了。”
“没喝一杯？”
“今天喝香槟。”
“不错。”
“我就这样天天吃喝不好吧，让其他人怎么想。这她们都生气了，说我天天吃鱼。我吃鱼怎么了，碍你们什么事儿了（笑）。”
“气呗，生气让她们不漂亮了。”
“你说得对。”
“自己开心就行了，哪管了那么多。”
“今天忘记柠檬了，鱼块不适合柠檬。一整条鱼才适合柠檬。”
“不过你烤得真的挺好的。”
“嗯嗯嗯，我有水平，我就会享受生活。”
“是啊，生活就是要会享受才对。”
“同意！”
“生活苦短，等快死了想吃也吃不上了后悔也没用了。”
“没错！我还得吃甜品。”
“所以说安排好生活，想干什么就去干什么，不留遗憾。”
“同意！”
“同意！”
“同意！”
“你这是国家主席批阅文件啊。”
“同意同意，我就管吃鱼，吃鱼主席。”
“买个海岛搬过去住吧。”
“不去，你去。”
“嗯，我就喜欢靠海的房子。”
“别太远，取鱼不方便。”
“哎，暂时是去不了。俺今年去哈利法克斯玩不去维多利亚了。”
“行，同意，去吧。”
周末，李娜发了一张烤鱼的照片过去。
“又吃鱼？”
“天天吃，吃完了写作文呢，你说让我写你的噢，写鱼的故事。”
“鱼和猫的故事？”
“嗯嗯嗯。”李娜把文章截图了几行发过去。”
“哇塞，纪实文学啊！”
“写完三集了，歇会儿。”
“有那么多故事？”
“当然，好几条鱼呢。”
“女人的心很复杂很细腻。”
“好了我继续工作了。”
“我记得只能是七条，不能多也不能少。”
“《橘子》。”
“什么意思？”
“我觉得吧，橘子有欣欣向荣的颜色，和柠檬有点关系，貌似和文章没一点关系，其实也是没一点关系，但我就想取这个名字！一眼就让人读出来的意思就是没意思。”
“好吧，那就《橘子》。”
《完》
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