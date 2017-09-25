防治糖尿病万蜂牌巴西极品绿蜂胶 （Multiflowers）三效合一保健康

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。严重威胁人类健康。《中华本草》中详细介绍，蜂胶对糖尿病并发症有综合防治功能。

研究发现，万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）富含300多种有效成分，且十分精妙，具备对人体血管、神经、免疫系统同时修复的综合功效。临床显示，服用万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）六个月后，患者血糖平稳、正常；一年后，手脚麻木、四肢冰凉、失眠、多汗、乏力等并发症均可有望消除。被誉为糖尿病患者的保护神！万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）三效合一保健康。

一、激活胰岛β细胞、修复胰岛功能

胰岛损伤是造成糖尿病患者血糖不稳的根源，万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）中黄酮类、萜烯类化合物具有促进外源葡萄糖合成肝原糖，并对胰岛细胞起保护作用；其所含梓醇蝶芪等物质具有明显的降低血糖作用；万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）中铬、钙锌镁钾等微量元素有激活胰岛素，改善糖耐量，参与胰腺细胞功能调节等功效，让胰岛β细胞逐渐恢复自身分泌功能，从根本上阻断胰岛衰竭。

二、改善四系统病变，逆转消除并发症

糖尿病不可怕，可怕的是并发症，万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）能强化免疫系统，增强免疫细胞活力，在病人体内形成一道保护血管、神经、代谢、免疫的立体防治体系。

三、减少药毒伤害，保护肝脏、肾脏

长期服用降糖药会引发低血糖、酸中毒、刺激肠胃、肝肾功能受损等很多副作用；万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）天然无任何毒副作用，清除血液毒素垃圾，可保护肝肾，通过尿液排出体内毒素，增强药效，减少药物的伤害作用。

万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）最大的优势在于综合功效，能同时作用血管、神经、代谢、免疫四大系统；单用万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）就可同时解决并发症、稳定血糖、保肝护肾、祛除耐药性多种难题！避免了多药同服的花费，就能有效控制住并发症、不用住院，省去了大笔医疗费，而且越久越实惠！

万蜂牌巴西极品绿蜂胶（Multiflowers）是大自然赐予人类最好的礼物，是您健康的保护神！

电话：1-888-518-7778

网址：www.vikerm.com

电邮：vikerm.com@gmail.com

加拿大viker公司出品