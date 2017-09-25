【加拿大肝脏基金会专栏】一颗胆，806粒结石！都是胆固醇惹的祸？！

一个人的胆到底会有多大呢？最近武汉一家医院从66岁的范大姐的胆囊里取出了806粒胆结石！范大姐喜吃软香油腻食物，平时炒个菜、炖个蛋啥的都要搁点猪油，嘴巴馋的时候总爱吃点肥肉。早在1998她就被查出胆囊内有绿豆般大的结石，但她不愿意切除胆囊，一直都通过打针吃药缓解疼痛。最近，范大姐感觉腹痛加重，不得不前往医院检查并接受手术。医生从她的胆囊里取出大大小小共806粒胆结石，大的如龙眼，小的如米粒。范大姐也终於醒悟：胆结石果然还是拖不得的，肥肉还是少吃点为妙呀。

胆结石是如何形成的？

胆结石是胆囊中形成的胆固醇结晶块或色素物质。有些脂肪成分（例如胆固醇）很难在胆汁里面溶解，当这种成分过多时，就会沉淀出来聚集在一起形成胆结石。90%的胆结石都含有胆固醇成分。

什么样的人容易有胆结石？

约20%的加拿大女性和10%的男性在60岁以前患有胆结石。20至60岁的女性患胆结石的机率是男性的三倍；而且多次怀孕的妇女更容易形成胆结石。胆结石的发病率随着年龄和肥胖程度而增加。某些族裔患上胆结石的机率特别高，例如百分之七十至八十的加拿大原住民都患有胆结石。

胆结石的症状有哪些？

主要症状有严重腹痛，有时会并发黄疸（皮肤和眼睛发黄）和胆囊、胆管、肝脏以及胰腺的炎症。然而80%的胆结石患者没有任何症状。腹部胀气和消化不良往往不是胆石病的特异症状。

胆结石如何诊断？

通常通过超声波诊断，其他一些检查，例如X光也可以应用。无症状胆结石经常在检查其他疾病时被发现。

胆结石如何治疗？

无症状胆结石不需要治疗；有症状的胆结石可以采用手术或者药物进行治疗。手术切除胆囊和胆结石有两种方法：开腹胆囊切除与腹腔镜胆囊切除手术。药物治疗适用於小结石和症状较轻的患者。

胆结石如何预防？

因为肥胖是一个危险因素，所以保持理想体重可以预防胆结石。非常肥胖的人士若在短时间内急速减重，反而更容易形成胆结石，所以需要在医护监控下进行减重。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。