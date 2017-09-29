【加拿大肝脏基金会专栏】圣地亚哥暴发甲型肝炎

美国加利福尼亚州的圣地亚哥，正面临甲型肝炎大肆虐。自2016年11月发现第一例病患者後，感染人数不断上升，政府於2017年3月宣布甲型肝炎暴发，呼吁民众接种疫苗，预防感染。截至目前已接种了1万9千多剂肝炎疫苗。政府更增设临时洗手台、广发抗菌洗手液及擦手湿纸巾等措施，以减低病毒传播的风险。尽管做了这些努力，这次仍在持续的甲型肝炎疫情已造成16人死亡、四百多人感染。而距离圣地亚哥两百公里以北的洛杉矶，正在严阵以待，以应对可能通过来自疫区的游人或者食物传播的病毒。

（工作人员在圣地亚哥张贴宣传单鼓励公众接种疫苗）

甲型肝炎如何传播的？

甲型肝炎是由甲型肝炎病毒引起的肝脏疾病。甲型肝炎能通过亲密接触病患者、进食被甲型肝炎病毒污染的食物或水源而感染。甲型肝炎病毒可以在患者粪便中被发现，所以如果患甲型肝炎的人排便後没有恰当地洗手就去准备食物，就可能将甲型肝炎传给别人。

如果进食生的或未经煮熟的受污染海产及贝类或食用经污染水源清洗的蔬菜沙拉，均有可能被传染甲型肝炎。此外，共用针筒注射毒品或是和感染者有性接触也会染上甲型肝炎。

虽然甲型肝炎经常被认为是“旅行者疾病”，但也可能在加拿大受到感染。加拿大的甲型肝炎爆发事件，通常因餐馆或杂货店内有患者接触食物或被污染食物有关。

感染甲型肝炎的症状是什么？

典型的急性感染症状有：疲劳、恶心、呕吐、腹部不适、黄疸（皮肤和眼睛发黄）、尿色加深、食欲下降和低烧。并不是所有感染甲型肝炎的人都有症状。学龄前儿童感染经常没有症状，而且一般儿童感染症状轻於成年人。症状可能开始於感染病毒後15至50天。

感染甲型肝炎的人年龄越大，越有可能经历严重的症状。甲型肝炎很罕见会引致死亡。然而，对於已经存在慢性肝病的人，包括慢性乙型和丙型肝炎，感染甲型肝炎而发生严重并发症的机会较高。

如何预防甲型肝炎感染？

◆ 甲型肝炎疫苗非常安全并且能有效预防甲型肝炎病毒感染。由40%的甲型肝炎病例与旅行有关，所以建议在旅行前六周注射疫苗。

◆ 注意个人卫生，包括频繁彻底清洁洗手，尤其是使用卫生间後、准备食物前和饭前。

◆ 避免进食生的或未经煮熟的食物。

◆ 如果您准备去甲型肝炎流行的国家旅行，需注意饮用瓶装水或煮滚开水，包括刷牙也使用瓶装水或煮滚开水。饮用瓶装水时不加冰。避免生的食物，包括沙拉。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。