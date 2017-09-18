寿诞快乐 春辉永绽——记2017年度“海老会”祝寿大会

8月16日上午，晴空万里，阳光灿烂，170多位老年华人从四面八方汇聚在141 Bayview Rd二楼礼堂，参加一年一度的祝寿大会。“祝寿会”三个红色大字醒目悬挂在会场正中，今年祝寿对象是1947年（70岁）、1942年（75岁）、1937年（80岁）、1932年（85岁）及以上出生的老人。十时整，英俊帅气的海老会理事黄性鸿先生走上讲台，他用诗一般的语言，热情洋溢地评价“海老会”是海外老年华人温馨的家，向今年的寿星致以诚挚的祝福！

接着，他介绍今天光临的来宾有：中华人民共和国驻加拿大使馆代表王明清先生、许洪彬先生；渥太华华侨服务中心、犹太人家庭服务中心老年工作负责人林平女士；渥太华中华会馆副会长杨秀山先生等，并代表大家对他们的到来，表达最热烈的欢迎！

然后，由海老会主席钱天惟女士致贺词，她语重心长地把人生60岁前后比作两个春天，而第二个春天的价值更大！她列举了不少名人的成就贡献就在后期，故第二个春天更辉煌！她还兴致勃勃地引用一位八十高龄老人的经验之谈，回顾一生总结的十句话：停止回忆过去，停止生气，停止抱怨，停止浪费时间，停止孤独，停止多管闲事，停止唠叨，停止存钱，停止盲目攀比，停一下，深呼吸，此时，全场成员起立，情不自禁地深深吸气，自然放松，身心无比安静，脑海中细细品味这些实在又深刻的话语！

下面是来宾致词，他们异口同声，敬祝寿星福如东海，寿比南山，共祝与会老人身体健康，生活愉快！

大会高潮是按年龄高低，分批依次为寿星颁发礼品、照相留念。首先登场的是85岁高龄及以上的耄耋老寿星，其中90高龄的张履芳老人，由61岁孝子陪同，主持人称他们是壮年，80岁是成年，75岁是青年，70岁乃少年寿星，万雪燕、朱顺良夫妇，同为寿星，传为佳话！刘少芝寿星今天穿着格外鲜艳，犹如当年俏新娘，摄下许多美照，引为亮点！给老伴留下难忘瞬间的另一半更是全心投入！是啊，一张张幸福绽放的笑脸，不足以见证他们重返青春、永远年轻吗？另外，大会还特意为他们制作生日卡片，光彩亮丽的画面，以国会山为背景，绿树红花环抱大海，我们生活的环境多么美好！生日卡片写上每个寿星的名字，下具加拿大海外老年华人联合会敬贺！那么郑重其事，值得珍惜！“海老会”秉承中华民族的优良传统，每年的祝寿会让远离家乡、身处海外的侨胞，同样感受家的脉脉温情！

他们的代表由衷地倾诉这种心声。“成年”寿星代表姚婉女士，朗诵《走进八十岁》散文，流露生理年龄是自然规律，无法抗拒，但丰富的生活阅历，对世事了解的深透，让我们更加成熟，包容，大度，忍让，老当益壮，干未竟之事，圆人生之梦！有如此崇高的境界，不枉此生啊！“少年”寿星代表冯基堡先生，事业有成，还在发辉余热，他传递的快乐人生哲理，好人有好报！善良的心态，真诚的团队，贵人、能人、高人不断涌现，成功的机会不断向你招手，何乐不为！

肺腑之言代表所有老人的愿望，我们再次祝福他们与日月同辉，春秋不老！一块块蛋糕香气扑鼻，甜润可口，我们品味“高”的意境，心情高兴，生活高升。一盒盒面条，鲜美入味，喻意生命之水长流，生活之树常青，幸福日子源远流长！今天我们欢聚一堂，边品尝，边谈笑，田源歌声响彻耳边，刘丽的朗诵隽永回味，欢乐的气氛弥漫全场。

最后，钱主席再次强调下一阶段活动安排，展示了2017年后半年的前景！让我们越活越有滋味，老了，做一个安静的看客，守一方净土，与阳光对望，活出自己的骄傲！

引用主持人的诗结尾！秋冬春夏又一载，朋友再聚满情怀。祝寿庆典今召开，长风浩荡送喜来。笑指青山来献寿，人共梅花老岁寒。福如东海水长流，寿比南山松不老。

文／悠扬琴声 8月17日