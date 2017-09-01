《不以结婚为目的》（四） 文 / 十月 Canada

Selina回到店里，松仁还在招呼客人，Sunny在厨房里切菜，她见一个陌生男人穿着和Sunny同样的白色厨师服，白色厨师帽子站在油炉前面。

“他以前和大耳朵一起做工。”

“我叫托尼。”

心烦，谁都心烦过，心烦的时候找个人谈谈正事儿，心烦就会被转移到柏油路上，它砰地一声响彻心扉。除了自己，谁也注意不到有人掉了东西。

“我需要7500或者8000。”

“降低一下你的汽车保险费用，把地址转过去。”

“我买了新手袋，粉色的。”

“我需要的是一款黑色的新手袋。”

“你应该把关注点放在你即将需要的设施上。”

“好把。”

“看见吗，一号公寓项目的售卖价是每平方尺1300-2000。”

“我们的投资获得了大收益。”

“我现在就需要那些收益，我需要一块新手表，好久以前我就需要。”

“未出售之前，你都要保持冷静。”

“如果我取值1500一平方尺，就是八十万。”

“即便是1200一平方尺，都有高利润。包括储存间和车位？”

“只是房间，储存间和车位你要单独买。”

“我不想卖。”

不想卖楼，就遇到下一个问题，要不要找个人结婚。这年头，如果没遇到需要用钱，特别特别地需要，谁肯把结婚这件事排进日程。Selina明白，吕秀才想和她谈的是钱，Selina如果想丢开吕秀才自己说了算，她就更加地需要主动地谈钱，和投入钱。

和Michael结婚？很显然，这不是个好主意；一起投资的人不可以谈感情，即便你们偶尔的谈吐里包含着模糊。

“我有个问题，The Definition of Luxury, no expense has been spared表达了什么？”

“表达了各种的各方面的不遗余力。”

“忽悠的结果就是让人们增加信心。”

“好吧，我得先打个盹。”

Michael去打盹了，那么吕秀才怎么办？Selina想推掉和吕秀才和那个上海女人苏菲的见面，那就得整点事情出来，名正言顺的那种。

“安杰拉一会儿过来，说找你商量一下网络宣传的事，她愿意帮你这个忙。”

“我觉得吧，你这个女朋友完全就是为我们这个店认识的。”

“你这么大岁数，还女朋友，真够时髦的。”托尼搭了一句话。

Sunny站在关闭的冷藏柜前面，他正在琢磨一会打电话下订单，他甚至连假笑一下都懒得理睬托尼的不知深浅。松仁从窗口探头，她喊：“有客人叫外卖，单子给Sunny，多久可以做好？”她举着电话等着。

“半小时做好。”Sunny看了一眼菜单后说道。

“四十分钟后过来取餐。”松仁挂掉电话。

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