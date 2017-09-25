华人社区服务中心2017年会员大会通知

2017会员大会

9月27日，5:30，周三。

地点：400 Cooper Street, St. 2000本中心

大会将总结过去一年，选举新的理事。投票需有会员身份。购买会员卡请电613-235-4875，分机111，或到前台购买。

渥太华中文电台本周日预告

2017年9月24日 FM97.9

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（晓冬供稿）

晚8:10：

话题讨论：加拿大的实体店是否会被网购店取代？

晚8:50：

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）

本栏目为渥太华的小朋友们提供展示他们中文口语水准的平台，无论是讲故事，还是朗诵，都欢迎小朋友踊跃投稿，请将音讯档注明小小喇叭发送到radio@occsc.org，我们将选播优秀作品。

晚9点：

OCCSC新闻简报，天气预报。

晚9:02：

朝云有约：开学季聊学生安全问题，嘉宾：Duke（但汉鸿），Cecilia Li。

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十七期（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

欢迎在我们的节目上做广告或捐款，请电：613-235-4875，分机：115。