【加拿大肝脏基金会专栏】测一测，你对“心肝宝贝”知多少？

我们总是将最钟爱之人物称为“心肝宝贝”，足见“心肝”器官之宝贵。对於您的“肝宝贝”的基本功能，你觉得你了解得足够吗？以下五个观点，是对还是错呢？您可以自己测评一下。最後有答案供您对照哦。

观点一：小孩子也可能患上肝脏疾病。

正解：加拿大的儿童肝病专家诊断数以千计的、患有不同类型肝病的儿童，他们从只有几天大的婴儿到青少年不等。儿童肝脏疾病的主要原因与基因缺陷（如威尔森氏症、抗胰蛋白酶缺乏症、遗传性酪氨酸血症）、病毒感染（如甲型、乙型、丙型肝炎病毒）和胆汁流动受阻（如先天性胆道闭锁、Alagille综合症)有关。

观点二：如果我患有肝病，我会注意到自己有问题，会察觉到患病。

正解：你可能有肝脏疾病而全然不知，因为肝病的症状可能不明显而且容易与其他健康问题混淆。在某些情形中，一个人可能没有任何症状，但其肝脏已经严重受损。如果您出现症状，可能包括疲劳、恶心、尿色深或眼白呈黄色（黄疸）等。

观点三：即使不喝酒，也可能有肝硬化。

正解：肝硬化是肝脏形成结疤，可发生於何形式的肝病的晚期。它是由於先前存在的肝脏疾病发展而成的，这些肝脏疾病包括：

◆ 肝炎病毒（乙型和丙型）引起的慢性肝病；

◆ 抗胰蛋白酶缺乏症、半乳糖血症和糖原储存障碍；

◆ 遗传性疾病如威尔逊病和血色素沉着症；

◆ 原发性胆汁性胆管炎（PBC）和原发性硬化性胆管炎（PSC）等疾病；

◆ 因对处方药物严重反应或长时间暴露於环境毒素中而导致的中毒性肝炎；

◆ 慢性酒精中毒。

观点四：做一下“肝脏清洗”就可以令肝脏恢复健康。

正解：市面上有些所谓的“可清洁消化系统”的产品或计划，声称可以令你有一个更健康的身体。事实是，肝脏不需要被清洗——它的本职工作是清洁身体。 打一个比方，肥皂也是不需要被清洗的！

观点五：如果我做定期的年度体检，我的医生会告知我是否患有、或者有可能患的肝脏疾病。

正解：许多家庭医生通常不会进行肝脏检测，除非他们怀疑你的肝脏出现了问题。只有肝脏疾病进展到严重阶段时，才会出现明显的体征或症状。所以每个人都要了解肝脏疾病的危险因素和症状，然後才可以在体检时，根据这些信息，与您的医生讨论您的肝脏健康状况。

答案：一对，二错，三对，四错，五错。了解更多有关肝脏的问题，可致电加拿大肝脏基金会：1-800-563 5483。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。