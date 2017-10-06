糖尿病现场检测及健康讲座

10月18日，周三，下午1点至4点。

渥太华华人社区服务中心，400 Cooper St. 2000室A房。

名额有限，需提前报名：613-235-4875转136 ，Oscar Lu，吕小姐洽（如无人接听，请留言，包括姓名和电话）。

电子邮件：oscar.lu@occsc.org（请留姓名和电话）。

成功报名者将会收到电话确认。

由渥太华中区社康服务中心糖尿病筛查小组来为大家现场提供筛查，为高危人士提供检查，并由注册营养师提供糖尿病和健康生活习惯的讲座。活动以粤语/普通话进行。

渥太华中文电台本周日预告

2017年10月8日 FM97.9

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（晓冬供稿）你了解在渥太华Lansdowne Park旁边的Aberdeen Pavilion和Horticulture Building这两栋建筑的历史吗？你知道他们过去是用来做什么的吗？

话题讨论：你能免费上大学么？浅谈安省助学贷款OSAP计划。

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）

本栏目为渥太华的小朋友们提供展示他们中文口语水准的平台，无论是讲故事，还是朗诵，都欢迎小朋友踊跃投稿，请将音讯档注明小小喇叭发送到radio@occsc.org，我们将选播优秀作品。

晚9点：

OCCSC新闻简报，天气预报。

话题讨论：噪音污染和我们的“声学心理”。

晚9:30：

加拿大150专题——“我在加拿大”系列。嘉宾：Echo和加拿大；采编：晓冬。

该节目的采访对象为渥太华华人居民。加拿大是我们的第二故乡。借助加拿大150周年生日的机会，渥太华中文电台推出“我在加拿大”系列访谈节目，由本台记者晓冬和谢争邀请一些华人朋友，讲述他们在加拿大的所见所闻及自己移民安家和工作、生活的经历，分享他们的感受和体会，表达对加拿大的热爱。敬请关注，欢迎收听。每个人都有故事，有感想；如果您也愿意成为分享嘉宾，欢迎联系：canada150ottawa@gmail.com，谢谢！

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十九期（作者：方向；本期演播：刘臻；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

广告请联络：613-235-4875，分机：115。