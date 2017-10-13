【加拿大肝脏基金会专栏】你在照顾肝病患者吗？

肝脏疾病，以及任何慢性疾病影响的，不只是病人自己，更包括病患者的家人。如果您的另一半、父母、子女或者兄弟姐妹中有人患有肝脏疾病，而您作为她/他的主要照顾者，可能感同身受着亲人经历的情绪：恐惧、孤立甚至愤怒。加拿大肝脏基金会的工作之一，就是帮助你将这些消极情绪变成希望和力量。

在应对不同程度的疾病中，为了避免时常遇到的精疲力尽，您不只要照顾好病人，也同样应该照顾好自己。

如何照顾患病的家人？

身为照顾肝病患者的家庭成员或护理者，您可能需要扮演各种角色，这通常意味着承担身体和情感护理的双重责任。这些责任包括：

◆ 负责家务，如杂货店购物、准备饭菜、清理和管理财务。

◆ 帮助梳理、洗澡和穿衣。

◆ 管理就诊服药，包括保持就诊记录和准备药物

◆ 留意病人疾病恶化和药物副作用的体征和症状。

◆ 安排就诊时间，接送及陪伴患者去看医生。

◆ 了解肝脏疾病，代表您所护理的病人与医护人员和社会服务提供者进行沟通。

◆ 倾听和提供必要的情感支持。

◆ 在所有情况下为您所爱的人呼吁。

如何照顾您自己？

不要忽视你自己的需要，无论是情感还是身体方面的。务必记得，您也需要休息，以免自己患病或者被累倒。

◆ 拥有支持网络对您自己的情绪健康至关重要。 加拿大肝脏基金会帮助您获取病友支持网络等类似的资源，令您可以与其他有相同经历的人联系。

◆ 如果您的财务状况发生变化，租金和还贷可能会变得难以应付。如果您认为您的住房状况将因收入变化而受到影响，请与您的银行或财务顾问联系，看看他们是否可以为您和您的家人提供一些短期解决方案。

◆ 许多雇主都有“雇员援助计划”（EAP），可以为员工提供免费的咨询服务。想了解如何获取此类支援，请联系您的工作机构的福利负责人。

◆ 如果您照顾的家人的病情恶化到无法穿衣服、走路或洗澡，您可以找一名护士或家庭护理人员上门服务，这样病人就不需要住院。护士可能会安排其他支持，让病人可以留在家中。咨询您的医护人士，看如何安排上门护理服务。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。