《不以结婚为目的》连载（十） 文 / 十月 Canada

“我觉得吧，你应该尝试白色。比如，上身穿一件白色的套头毛衣，里面的浅色调的衬衫领子露出来，会比较帅气。”

“你看这个照片，大概是这个样子。”

“我没有他那么浓密的卷发。”

“我好像没有提头发的事情。好吧，我的提议宣告失败。”

又一个阳光明媚的早晨。

“我做了一个梦，梦里面我打算去买一个手袋，我心里非常非常想去舍利花园百货公司，可我为什么没去？”

“嗯嗯，我打算看看新闻。”

“好把，我去健身房。一会儿喊你看文件。”Selina。

一小时后。

“看看这个文件。”Selina。

“贷款文件的批文？”

“对，律师发过来的。你看看数字。”

“$1756.36，这个数字你核对了，对吗？”

“很对！保险费去掉了。哈哈，所以我才会做了那样的梦，我要买手袋。”Selina。

“停！想想你需要买的东西，新房子需要很多东西。”

“还有，每年的地税也不是小数额。”

“拥有物业有拥有物业的难处。”Michael。

“既然已经这么难了，先紧着便宜的东西买一个。”

Michael发了一个链接，Selina打开链接：2016年城市物业税预估，请在空格处输入物业购买价格。Selina输入$799,000，回车，计算结果：全年物业税总数额$5,496.91。

“数额不赖。”

“数字挺大，不赖。”

“还买手袋吗？”

“不买了。”

一小时后。

“早上好Sunny，昨天还好吗？”

“吕秀才一直呆到晚上，快七点的时候来了一位女子，在餐厅外面张望，吕秀才出去带她进来一起吃了晚饭。”

“什么样的女子？”

“松仁，你来描述一下。”

“特别的瘦！”她张望的时候吕秀才从窗口就看见了，觉得应该是那个什么“海上生明月”。他出门招呼女子之前说了一句：“不好看也得吃了这顿饭”。松仁说完，看了一眼Sunny。

“你有补充吗？”

“我还是先把菜和肉准备准备，一会儿就开门了。”Sunny。

大家散开，各人做各人的事情。Selina弯腰拿出信封数钱；松仁打理台面，地面；Sunny带着他的厨房小团队开始了忙碌的准备工作。

“昨天买东西了？”松仁。

“买了裙子，又搭配了鞋子。”Selina。

“看见你出门走去不同的方向，就知道你去购物。下次买完回来，给我看看搭配。”

“昨天如果不是吕秀才，我是要回来的。”

又被松仁提起搭配。“和Michael未来应该怎样的搭配，如果全然地抛开MIKE。”Selina自问。

不以结婚为目的。

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