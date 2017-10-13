第三届华人社区服务中心In-TAC大型线上招聘会于2017年9月22日圆满落下帷幕。共计近3,000多名来自世界各国的求职者报名参加此次招聘会。线上招聘会期间，来自加拿大全境的62个雇主和服务机构设立了52个展位，携分布于加拿大90个城镇的1,300多个职位出席，诚招各国移民人才和本地求职者。招聘会提供线上3D环境，供各跨国大型企业雇主和求职者在私人空间里单独交谈（如CGI、Fortinet、Syntronic、国民企业加拿大航空公司、蒙特利尔银行、道明银行、加拿大皇家骑警等），并为需要的雇主提供视频面试服务。雇主们通过电脑即可自由获取来自全球求职者的申请资料，极大地节省了时间和资金；同样，求职者们也可在任何地方上线与雇主交谈，避免了车马劳顿之苦。

加拿大驻上海、北京和香港总领馆的官员们还为In-TAC招聘会设立IRCC问讯台，为已经和尚未登陆的移民们现场解惑答疑。

本次线上招聘会特别设立了叙利亚难民就业服务问讯台，由In-TAC牵头与十多家服务机构合作共同合作，以满足叙利亚难民的就业需求；并且专门设立了新移民服务问讯台，为未登陆加拿大的新移民提供资讯与说明。

渥太华中文电台本周日预告

2017年10月15日 FM97.9

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题：加拿大民主制度的核心原理是什么？（高逸品供稿）

晚8:10：

加拿大150专题——“加拿大知多少”——加拿大的民主制度。嘉宾：高逸品（本台与北京协会合作节目）。

晚8:45：

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）

本栏目为渥太华的小朋友们提供展示他们中文口语水准的平台，无论是讲故事，还是朗诵，都欢迎小朋友踊跃投稿，请将音讯档注明小小喇叭发送到radio@occsc.org，我们将选播优秀作品。

晚9点：（主持人：Cici，一诗）

OCCSC新闻简报，天气预报。

晚9:02：

话题讨论：我身边的好闺蜜。

晚9:38：

加拿大150专题——“我在加拿大”系列。嘉宾：刘泽英，采访：晓冬，编辑：Cici。

该节目的采访对象为渥太华华人居民。加拿大是我们的第二故乡。借助加拿大150周年生日的机会，渥太华中文电台推出“我在加拿大”系列访谈节目，由本台记者晓冬和谢争邀请一些华人朋友，讲述他们在加拿大的所见所闻及自己移民安家和工作、生活的经历，分享他们的感受和体会，表达对加拿大的热爱。敬请关注，欢迎收听。每个人都有故事，有感想；如果您也愿意成为分享嘉宾，欢迎联系：canada150ottawa@gmail.com，谢谢！

晚10点：

小说连播：《出人头地》第二十期（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

广告请联络：613-235-4875，分机：115。