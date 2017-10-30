【加拿大肝脏基金会专栏】天然的药材也会有毒？怎么吃最紧要！

最近，国际杂志《科学转化医学》刊登了来自新加坡的科学研究，指出有机化合物马兜铃酸有导致肝癌的可能性。马兜铃酸天然存在於诸如马兜铃科植物中，而传统中草药中也有取自马兜铃科的植物，因此这一研究再次引起消费者对中草药安全问题的关注。

“是药三分毒”，无论是中药、西药、草药、维生素和食品补充剂。客观来说，做为可以医治某方面病症的药物，若使用剂量或方法不妥，自然会产生副作用甚至危险。

每个人都有一个强大的“排毒室”处理服食的药物及其毒性，它就是你的肝脏。因为排毒解毒，肝脏容易受到因药物引致的毒性的伤害。有没有一些简单的指引，既可以确保治疗可以达到预期效果，又可以保护肝脏健康呢？以下七点可以给你基本的指引。

知会医生：为了避免可能危及生命的并发症，告知医生所有您正在服用或考虑服用的药物及保健品。

监测肝功能：如果医生要求您长期用药，在服药前及服用数周後各做一次肝功能检查，查看肝脏对药物的耐受程度。在整个治疗过程中也要定期检查。

勿超剂量：查看并遵从医嘱或药物说明书上的剂量，绝不超剂量服用；在服用其他药物时，也要考虑到您有可能同时摄入类似的药物成分。

勿药酒同服：不要把药物与酒精混合。酒精会提高肝脏受损的风险。感冒或者止痛药内含的醋氨酚与酒精混合时会产生剧毒。

小心感冒药：同时服用两种及以上含有醋氨酚成份的止痛药或感冒药时，有可能摄入超过安全剂量的醋氨酚。如您有肝病，请咨询医生有关醋氨酚的服用。

保健品与中药：避免某些草药保健品，因其所含的某些高剂量维他命有可能损害肝脏，尤其是维他命A和D。对肝脏有潜在危害的草药包括麻黄、车前草种、黄芩、苍耳子、某些菊花等华人耳熟能详的种类。

葡萄柚：用药期间应避免摄入葡萄柚类食物。葡萄柚中的化学物质会干扰肝脏分解药物。多种不同的药物，包括抗抑郁剂、降压药、降胆固醇药等，都被证明与葡萄柚制品有潜在的严重交叉反应。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。