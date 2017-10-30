《不以结婚为目的》连载（十二） 文 / 十月 Canada

Sunny身上披了一条毯子，毯子的长度够长，所以落在地上又沾上了土。眼前是空洞的街道，坐在马路牙子上的Sunny奋力地吸烟。

“每个人都有故事，你不是还有我嘛。”露西。

有一回，Michael突然和Selina说：“我和琳达的事儿，你应该知道！见面说。”Selina当时没搭话，她以为只要是她等着听，他就会说。只是，说完这个话的第二天，Michael就不再提这个话题。Selina有点忍不住，于是就问：“你不是说，要和我说琳达的事儿？”

Sunny还是抽烟。

“今天可以见面吗？”吕秀才。

“可以。”Selina。

Selina要了一碗中份的尖椒牛肉拌面，吕秀才点了一碗大号的兰州拉面。“我饿了。”他急匆匆地吃面，Selina也不问他话，俩人就是吃面。

“老板……”吕秀才把茶壶盖翻了面。“麻烦添点水。”有时候，吕秀才客客气气地说话，和自然而然地表情，笑与不笑又有什么关系呢！反正这会儿，他挺接地气的。

“这面真够辣的。”Selina。

“那你还非要吃辣。”吕秀才。

“不辣不欢。”Selina。

说，Sunny和露西。

“你是知道的，我老婆挺漂亮。”

“是。”

“那你干嘛还给我披这块毯子。”Sunny掀掉身上的毯子。

“知道你心情不好。”露西捡起掉到地上的毯子。

“我做了饭，要不要进来吃饭？”

“你能想象嘛，她居然一句话没说，就让我再也不能够靠近那所房子。那是我们的家，那里住着我的女儿和儿子，我想他们！”Sunny把烟头扔得好远，他开始哭。露西重新为Sunny披上毯子。

说，Michael和Selina。

“你失踪了？”

“嗨，Michael。”Selina做了一个哭笑不得的表情。

“你还好吗？”Michael。

“好。”

“生病了？”

“暂时没有。”

“那，怎么这么沉默。”

“我不敢说。”

“说。”

“因为……”Selina假装沉默了一下。

“解释一下吧。”

“我感觉我是一个傻瓜（Imbecile）！因为，我突然地想起一件事儿。”

“你想起什么了？”

“我想起有一天我说，嗨，我有点儿想你！”

“噢。”

“可是你没有理我。”

说完这个话Selina就开始后悔了，她觉得她表达的不是暧昧，是爱。

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