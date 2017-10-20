【加拿大肝脏基金会专栏】脂肪肝病患者阿文的故事

“你更可能被车撞到，而不是被肝病累到。”当阿文最初被诊断患糖尿病而扫描发现他的肝脏有结疤时，有人这样说——而这一“预言”被证明大错特错。

而自从糖尿病的诊断那天起，阿文的太太卡丽就开始为他的健康操心了：她减少了工作安排以便可以多陪丈夫，她留意丈夫的饮食，确保他按时用胰岛素。每年，医生会让阿文做一次肝脏扫描，每一次他都被告知什么变化也没有。但是他开始出现疼痛，发作时出现头晕迷糊。这种疼痛出现了三次，在第四次时，医生说了一个他们从来没听过的名字，“非酒精性脂肪肝病”。

“我们的生活从那天起完全改变了，”卡丽说：“医生告诉我们，如果没有肝脏移植，阿文将只有两年的时间。”

非酒精性脂肪肝病，是脂肪在肝脏的积聚造成的肝病，可发展至发炎、结疤（肝硬化）、肝癌并最终至肝衰竭。大脑依赖健康的肝脏以正常运作，当肝脏开始衰竭，体内的毒素会积蓄在大脑，造成类似痴呆的症状，被称为肝性脑病。非酒精性脂肪肝病约影响着七百万的加拿大人，造成了肝癌病发率的上升，并预计将成为肝脏移植的首要病因。

在接下来的两年内，卡丽目睹了丈夫慢慢衰弱。他不得不经常去医院，抽取肝硬化引起的腹水，夫妇两人为他每天服用的清毒药物而争论。他越来越虚弱，不得不使用助步器和轮椅走动，连洗澡也需要人帮忙。

“那时我的情绪像过山车一样起伏。我没法跟朋友讲述到底是怎么回事，”卡丽说：“当我讲的时候，我总是强调，阿文并不是酗酒者。”

肝脏内的脂肪积聚可以由饮酒及饮食两方面引起。研究表明，非酒精性脂肪肝与肥胖、糖尿病及心脏疾病相关联。但是，仍然有许多未知急需探究，比如为什么同样的脂肪积聚，有的人会发展至严重并发症，而有的人不会？

悲伤的是，阿文的疾病已至晚期，他变得很虚弱，医生判断他无法接受肝脏移植手术。在最后的几个月里，阿文与家人开着玩笑或者开怀大笑，在自己家及在医院的临终关怀病房里。

“每天我们都尽量找到微笑的理由，”卡丽回忆说：“我希望人们可以从阿文的经历了解这一肝病。这样他们可以想法预防这种病，也可以捐助支持有一天可以消除这一疾病的研究。”

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加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。