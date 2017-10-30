30岁女人 更年期离你还远吗

卵巢早衰有低龄化趋势

据专家介绍，正常妇女卵巢功能在45-50岁左右时才开始衰退，但目前却发现在一些30多岁的女性中，也出现月经不调、心悸、烦躁、失眠等更年期症状，这些女性有可能患了卵巢早衰。

而女性绝经的时间提前，更年期也会跟着早来，虽然绝经的妇女还不能被划入老年的行列，但是，由于卵巢功能大不如以前，女性自己就会感到自己“老了”，这对心理而言是一种很大的压力。而且，随着体内雌激素水平的下降，中年女性皮肤的弹性和外貌都有所改变，骨质容易疏松，血脂代谢部分出现异常，心血管病发病率亦明显升高。另外，进入更年期，还有很多属于更年期的不适症状，包括潮热汗出、失眠、容易激动、抑郁、爱疑心、眩晕、疲乏、头痛、心悸、骨关节痛等等，这些对中年女性的生活质量都有着严重的影响。

精神压力过大让卵巢易早衰

卵巢功能早衰并不一定意味着人整个机体的衰老，关键要正视现实，摆脱精神上的压力，调整好心态，及时请医生诊断并及早治疗。

据专家介绍，引起卵巢早衰的原因有很多，其中精神压力过大是重要因素。另外，幼年时患过病毒性腮腺炎，或是患有自身免疫性疾病的人易发生卵巢早衰，病毒感染恐怕也是其中的一个诱因，一旦有这些病史，出现月经不调或闭经，应及时就医。

专家表示，并非过早出现闭经、少经都是卵巢早衰，要确诊卵巢早衰需要做内分泌检查，卵巢早衰会出现促黄体素、促卵泡激素增高、性激素降低。另外，专家提醒，对于一些美容院推出的“卵巢保养”项目，至今缺乏明确的科学根据。

女性卵巢早衰、绝经期提前都对自身健康十分不利，但目前许多妇女对自身健康关注不够，很多育龄女性因为这样或那样的原因抗拒生育和哺乳，这些对自己的健康和保持青春常驻都没有好处，只有保持健康的生活方式和尽早地保养卵巢，才能尽量推迟更年期的到来。加拿大VIKER公司所推出的“红人归”胶囊是目前市面上唯一通过营养卵巢和子宫，保证充足的营养供给，滋润和营养开始萎缩的卵巢，使卵巢重新产生圆润的卵泡，恢复旺盛的雌激素分泌能力，从而使更年期延迟。通常在服用了一定疗程（一般3到6个月）后，原来的月经周期紊乱、忽来忽隐、经量不一，情绪急躁、心慌意乱、思想不集中、喜怒无常、面部潮红、经常出汗、头痛、心悸、失眠、血压升高、关节酸痛等更年期症状基本改善或消失。

红人归胶囊（Sangel）是加拿大卫生部唯一批准的用于女性更年期的产品，加拿大卫生研究院十四年质量疗效追踪确认红人归胶囊（Sangel）是目前世界范围内最安全、最有效、最科学的产品。

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闭经、痛经、月经不调等经期综合症；头晕目眩、注意力不集中、失眠健忘、情绪紧张等症状；潮热、出汗、胸闷、心悸、气短等症状；皮肤干燥、弹性减退、光泽消失、皱纹增多等症状；脱发、色斑、老年斑等症状；性欲衰退，阴道分泌物减少，性交时出现疼痛感等症状。

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