2017年度OCCSC慈善晚宴即将开幕 请购入场券参与

一年一度的“渥太华华人社区服务中心（OCCSC）筹款晚宴”将于11月30日周四晚五点半至九点半在渥太华St. Elias Centre举行。

这已是晚宴的第八个年头，本届将是全西式慈善晚宴风格，以精致的餐前酒会拉开序幕。宾客可以享用到餐前小点和无酒精鸡尾酒的服务；渥太华青年交响乐团的四位音乐家将演奏世界名曲在接待处迎宾。在随后正式的晚宴环节，除享用由名厨精心策划及烹饪的美味西餐外，嘉宾也会体验到多元文化精彩表演，幸运抽奖活动，以及紧张刺激的无声拍卖。宾客有机会以低于市价近半的价格竞拍到自己心爱的外交级别藏品。这些环节都将组成本次宴会的一个个高潮，同时也会有网上义卖为本次活动助力。

届时，几百位来自各行各业的人士，包括政商名流及社区人士，有机会一起共谋善举，互相交流。值得一提的是，在已确定与会的名单中，我们已经荣幸地邀请到两名国会议员： Chandra Arya和华人国会议员谭耕先生（Geng Tan），还有省议员Lisa MacLeod和四位市议员Diane Deans，Rick Chiarelli，Riley Brockington及Michael Qaqish。此外，渥太华市长Jim Watson也会出席本次慈善晚宴。CBC电视新闻主播Adrian Harewood将担任此次晚会的主持人。

今年除了一直以来积极支持我们的钻石级赞助商Otto’s BMW & Subaru和Urbandale Construction之外，加拿大丰业银行、BMO和CIBC都会对本届慈善晚会鼎力相助。这个名单还在陆续增加之中。透过企业赞助、发售晚宴入场券和无声拍卖所筹得的善款都将用于支援本中心为新移民的服务运营。通过安顿咨询、求职服务、语言训练、家庭咨询和义工服务, 来帮助和陪伴新移民群体更好地适应加拿大社会，找到合适自己的生活方式，发现自己未来的可能。

渥太华华人社区服务中心是非营利、无党派的慈善社会服务机构，自1975年开始服务新移民群体；开办初期以服务华人移民为主，但现在我们服务的客户来自超过105个国家和地区。仅在2016年，我们已经服务了近七千位新移民。谨此奉邀，敬请诸位拔冗莅临。

参与方式：

购买入场券:

◆ 每位$90（另附$40的报税收据）

◆ 欢迎公司或团体包桌（一桌9人），价格$800。

购票请洽：613-235-4875，分机161（欲购从速，去年入场券不满一月就已售罄）。

捐款：

◆ 现金、支票或信用卡。超过$20即会得到报税收据。

◆ 信用卡付款请电：613-235-4875，分机123。

请在支票抬头处写明：“Ottawa Chinese Community Service Centre”。

企业/商家赞助或捐赠礼品：

◆ 请联系朱志陶。电话613-235-4875，分机144。邮箱doreen.ju@occsc.org。

◆ 特别欢迎以下物品：旅游券、餐馆礼券、电器用品餐具、茶具、文物、艺术品、娱乐场所入场券等。

请在11月15日前把用作无声拍卖或幸运抽奖的礼品送来本中心, 捐赠单位或个人的名字会刊登在晚会节目本的夹页内。

赞助商客户参加晚会：

◆ 每位$90（另附40元的报税收据）。

◆ 您或您的公司名称将出现在晚宴宣传的网页、节目本及本中心的月刊内。

企业/商家赞助：

◆ 请联系朱志陶。电话613-235-4875，分机144。邮箱doreen.ju@occsc.org。

渥太华中文电台本周日预告

2017年10月22日 FM97.9

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

本地新闻：《心中的旋律——刘铭惠独唱音乐会》筹备报道。

加拿大每周一题：谁发明了胰岛素（本地历史学者泰德供稿）。

现场采访：自古英雄出少年——加拿大童子军活动介绍，嘉宾：裴婉莹，安元。

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）。

晚9点：（主持人：姜漪，屠炯，大为）

话题讨论：咱班咱妈的ESL——老人学英语的那些趣事。

晚10点：

小说连播：《出人头地》第二十一期（作者：方向；本期演播：刘臻；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

广告请联络：613-235-4875，分机：115。