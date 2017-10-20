【浅谈太极拳 陈象燕】第二章 太极拳动作中的几个要点（2）

二、内外放松

“内外放松”和“心静用意”在太级拳运动中同是最重要的原则，是贯彻“用意不用力”、防止用力不当的措施。“用意不用力”就是放松。杨澄甫宗师在他的《太极拳十要》中说：“此拳是用意不用力，练太极拳要全身放松，不使有分毫之拙劲留滞于血脉之间以自缚，然后才能轻灵变化，圆转自如。”在打太极拳的全程中身躯和四肢要放松，五脏六腑也要放松，周身的骨节由于全身的肌肉放松也能放松了。

太极拳是在放松的状态下进行运动。“放松”是要求身体舒松自然，不要精神紧张，也不要精神不振，如头部不敢抬起来，手腕也不敢伸直。要松而不浮、松而不乱。

如何才能做到“放松”？

（1）练习太极拳是在意识的指引下进行活动，动作要轻缓，不疾不徐。轻是松的前提，不能轻就不能松。可以说轻是过渡到松的渡船，是过渡到松的桥梁。在动作的过程中处处要保持姿势端正，把动作做到正确。如果初开始学习便用快速练法，必然是处处滑过。一定要先练慢，在功夫到一定程度后才练快。快后又要练慢。既能快到十分，又能慢到十分。只有轻缓地进行运动，才能及时发现身体内外还有哪个部位仍未能放松，进行改正。没有一定的慢速度，动作快如闪电是难以放松的。

（2）动作要走弧形，以腰为轴带动四肢进行弧形活动。弧形的动作是柔软，有柔软才能放松，直来直往，硬拳硬马的动作是僵硬的。

（3）要身正形顺，若是姿势歪斜，骨节不能相对，身体便不能放松。

（4）要检查身体各个部位有没有像怒目、强力上顶、竖项、挺胸、突肘等毛病；检查胸部肌肉群和骨关节的放松情况；检查肩、肘、胯、膝等关节的放松情况。这是由点到面逐个解决的方法，发现了就用意识去把它放松下来。