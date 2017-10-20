地中海摄影写生之旅（10）西班牙巴塞罗那高迪 作者：路风（轻轻地吹）文/摄影

下午4点钟从法国马赛启程，赶在可能降雪封港之前，游轮顶海风战恶浪，于2016年12月20日凌晨1点钟，安全进入西班牙巴塞罗那平静的港湾。

回首昨夜游轮的颠簸，一洗乘坐游轮如履平川的美好从前，领教游轮也有与海浪抬杠咆哮、海洋跌宕起伏的面目。尽管在风平浪静时，一切是这么的爱意盎然。

从威尼斯启程到达巴塞罗那，是11日地中海之旅的终点，实际上是第十二天。在游轮上吃饱喝足，10点钟上岸挥手告别。

在网上预订了巴塞罗那一夜几十欧元的小旅馆，37欧元购买了一日游全城旅游巴士票。

从游轮接驳班车下站不远，来到坐落在一栋历史悠久的高楼大厦公寓里的一间旅馆。年轻的工作人员十分热情，可旅馆像是俺们从前的学生宿舍一般，使用公共洗手间和公共厨房。迎面走来两位身背超大旅行背包的学生级客人，结账出门。走廊，即是旅馆的办公室。电脑和打印机摆放在桌子上，墙上张贴着无数的照片。厨房里有早餐食物，客人可以睡到中午起床，都不会被饿肚子。亲切，有回到学生时代的感觉。这是一家青年旅馆。

放下行李，走出旅馆转两个弯，便到达城市观光旅游巴士站。

红绿蓝三条专程巴士路线，通往巴塞罗那的所有景点。事前没有做任何功课，也没有具体目标，只是按照车站服务员发给的景点地图，计划尽可能在一天的时间里跑遍各个景点。

在一个不设预期的旅程里，巴塞罗那会给我一个如何的看见呢？

天空，细雨霏霏，人们撑着雨伞。

健步冲上敞篷车厢的巴士二楼，游客不少，但是空的座位还有。择一靠边的地方坐下，像机挂在脖子上，手机拿在左手上，进入兴奋的捕猎状态。

道路两旁的建筑映入眼帘，在加西亚大街上首先抓人眼球的是一栋外观极其独特的房子：6层高楼，墙壁用蓝绿色的陶瓷镶嵌，十字架型的烟囱身后是鳞片状拱起的巨龙脊背的屋顶，不规则大小的阳台装饰着无数白色的球球。这绝对是我有生以来第一次见到的造型新颖的房子。手机相机一阵拍摄，且不管它是何出处。阴雨天，光线黯淡，效果平淡。

上车后便忙于拍摄，几站过后，发现面朝前方的座位椅背上有耳机和录音插口，并且有好几种语言的语音景点介绍。机器自助游，太好了！带起耳机，从这里，认识了让巴塞罗那熠熠生辉的天才建筑设计师高迪先生。

旅游巴士经过的那一座座世界上独一无二的建筑，把巴塞罗那装扮得童话般美丽、梦幻、与众不同的建筑，就是出自于高迪先生之手。高迪一生的作品中，有17项被西班牙列为国家级文物，7项被联合国科教文组织列为世界文化遗产。巴塞罗那被称为高迪建筑作品之城。建筑艺术的魅力，流芳百世。

排行老五、锅炉铁匠世家出身的高迪先生，因为自幼患风湿病，无法和小伙伴们玩耍，只能一人独处，便将兴趣集中在观察大自然上，哪怕一只蜗牛出现在他的眼前，他也能静静地观察它一整天的时间。为他日后成为师法自然的建筑师奠定了基础。

高迪从观察中发现自然界并不存在纯粹的直线，他曾说过：“直线属于人类，曲线属于上帝。”所以终其一生，高迪都极力地在自己的设计当中追求自然，在他的作品当中几乎找不到直线，大多采用充满生命力的曲线与有机型态的物件来构成一栋建筑。

1852年出生的高迪，生长在一个建筑师的职业十分吃香、人们趋之若鹜的时代。那时的男孩都想快些长大，造出奇妙的建筑来，以便扬名天下。20岁时尊父亲之命，高迪进入巴塞罗那建筑学校就读，也渴望成为建筑师，但如何建造，他的想法与众不同。他不想挖空心思地去“发明”什么，他只想仿效大自然，像大自然那样去建筑点什么。年轻的他在日记中这样写道：“只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西！”他的整个身心都充满了对大自然的爱。

1877年，高迪交出了他的毕业设计，为一所大学设计礼堂。方案引起很大争议，但最后还是被通过了。建筑学校的校长感叹地说：“真不知道我把毕业证书发给了一位天才还是一个疯子！”

1878年高迪结识了一位莫逆之交欧塞维奥·古埃尔，他认同这样一个真理：“正常人往往没有什么才气，而天才却常常像个疯子。”高迪的每一个新奇的构思，在旁人看来都可能是绝对疯狂的想法，但在古埃尔那里总能引起欣喜若狂的反应。1900年由高迪设计和古埃尔出资建筑的古埃尔庄园、墓室、殿堂、公园、宅邸、亭台等，都成了属于西班牙和全世界的建筑艺术杰作。高迪在此中得到的是每个创作者所渴望的东西：充分自由地表现自我，而不必后顾财力之忧。

古埃尔把高迪引入巴塞罗那上流社会，爱赶时髦的富人们纷纷请他设计、建造公馆、别墅等。他先是为一位工业家的遗孀建造富丽堂皇的巴洛克式宅邸，后又设计、建造了造型奇特的巴特略公寓，再后又建造了像哥特式城堡的贝列斯瓜德别墅……

高迪终生未娶，他与女人似乎是无缘的。他曾经说过：“为避免陷于失望，不应受幻觉的诱惑。”据说，他年轻时曾有过一段罗曼史，但后来那位姑娘另做了选择。她是对的。

除了工作，高迪没有任何别的爱好和需求。在生活上他真显得有点傻气、疯癫。他常年留着大胡子，成天是一副阴沉沉、让人捉摸不透的表情。除了古埃尔，他没有别的朋友。他只说加泰罗尼亚语，对工人有什么交代就得通过翻译。他只带了两个学生在身边，多一个他都嫌烦。他似乎觉得，只要与这两个学生交往，就能保持他与整个世界的平衡了。

他吃得比工人还简单、随便，有时干脆就忘了吃饭，他的学生只得塞几片面包给他充饥。他的穿着更是随便，往往三年五年天天穿同一套衣服，衬衫是又脏又破。看着他那副穷酸样子，还真有人拿他当乞丐施舍。

1926年6月10日，巴塞罗那举行有轨电车通车典礼，全城喜气洋洋。装饰着彩旗、鲜花的电车在欢快的乐曲声和雷鸣般的掌声中开动了……突然，电车把一位老人撞倒了！

起初，没有人知道他就是高迪。他穿着寒酸，形容枯槁，人们以为这个糟老头子只是个乞丐罢了。他被送到医院后不久就断了气。像所有横尸街头的流浪汉一样，过几天就该送到公共坟场草草埋葬了。没想到有一位老太太竟然认出这个老头就是安东尼奥·高迪。天呐，他可是巴塞罗那最伟大的建筑师和最杰出的公民，整个西班牙的骄傲啊！出殡那天，巴塞罗那全城的人都出来为他送葬、致哀！

高迪被安葬在圣家族大教堂的地下墓室。

编辑巴塞罗那的照片时，我阅读了一些有关介绍高迪的文章，择录一些片段来让自己认识天才建筑设计师高迪。

11日地中海游轮摄影写生之旅，启程于意大利因水而美的威尼斯，途经萧伯纳赞誉为“天堂”的克罗地亚杜布罗夫尼克，古希腊的核心城市雅典，意大利美之源的西西里岛，古罗马文明的发祥地罗马，大卫的故乡佛罗伦萨，大仲马笔下的《基督山伯爵》出处的法国马赛的伊夫堡，顺利到达高迪建筑作品之城西班牙的巴塞罗那，结束了11日实际上是12日的游轮之旅。

地中海游轮摄影写生之旅，既收获了行万里路的丰富，又补课了当地人文历史地理的新旧古董八卦，不虚此行！

现将大家最关心的游轮花费问题公布于众：

$34/夜，加税+小费+娱乐费~=$58/夜，无窗房。挪威精神号游轮。

无意中上网发现，12月上旬圣诞节前这个做梦都不会梦到的这般亲民的游轮价位，不来一场说走就走的旅行，实在对不起诗和远方。于是……

全剧终

谢谢欣赏！

祝福各位！

路风美术教学中心电话：613-228-1259

图1、2：高迪设计的圣家族大教堂，初始建于1882年，正在进行时。目前看来很难在2026年之前完工。其建设资金全靠私人捐助和每年250万游客的门票收入。

图3：高迪建筑巴特约之家。