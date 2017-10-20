《不以结婚为目的》连载（十一） 文 / 十月 Canada

得瑟，等于肤浅。

裙子沉甸甸的，乍一看，你是看不到的，那不为人为察觉的金色，占据了设计者为金色预备的位置，杜鹃鸟的嘴部的颜色，是金色的。两只，有着金色的尖嘴的杜鹃鸟，相互交错着身体，眼神儿的方向各异。

这时候，掩盖就显得格外重要了。

暗地里的经过沉淀的墨绿，与青涩的浅绿；白色，清晰的白色，构筑出树木和空白可以茂密，也可以掩护交错。裙子的上半身是纯粹的墨绿，一条金色的背部拉锁答谢了金色和墨绿色是匹配的。接下来，如果说你懒得花费更多的时间，就买那双放在裙子旁边的同为墨绿色的，细高跟鞋，尖头儿，走路颇费力的。

“你可以保持安静吗？”Michael。

“我可以。”Selina。

“四十万的百分之二是$8,000，或者说分摊到每个月是$666.00。”

“如果说，你每个月的支付是$1,500，那么$666.00就是利息，剩余部分是管理费和物业税。”

“如果说，你在物业登记之前（入住的那刻）支付给开发商四十万，你仅仅需要每个月支付给开发商$666，就入住。”Michael。

Selina把昨日，她的尽可能的搭配讲给松仁听，俩人也都无心长久地议论同一话题；Selina说完了，松仁意思意思地感叹几句，各自便走开了。

Mike，洛杉矶。

“嗨，只是快速地问个好！”Mike。

“给你看看我做的食物。”Selina发了一张食物的图片。

“看起来味道不错。那，可以看看你吗？你看我，刚刚刮了胡子。”

“很帅！你在哪？”Selina。

“在家，不过马上要出去。我希望我现在在哪？”

“正在开飞机。”

“我打算明天去冲浪。”

“听起来很酷。”

“周四去见你。”Mike。

铁打的日子，日子不可以变。Selina明白，她得把该说的话想好。

“昨天那个女人不错，人看起来很温和。”Selina正经八百地冲着Sunny说。

“你又看见谁了？”Sunny。

“女人呗。”Selina。

“昨天龙腾餐厅找露西借河粉。”托尼。

“哦哦，你是说露西。”

“怎么，你是去找的露西？我不知道你也认识露西。”Sunny睁大了眼睛歪头看着托尼。

“为什么这么说？”Selina对Sunny的反应感到吃惊。

“我本来是信口一说，不知道你也认识她。那你觉得托尼应该找谁去借东西？”Selina。

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