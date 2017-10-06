【浅谈太极拳 陈象燕】第一章 太极拳概况（10）

六. 怎样才能学好太极拳

习练太极拳不能急于求成，要由浅入深，稳步前进。要把习练太极拳成为日常生活中不可缺少的部分。拳谚说：“百日练，一日功，一日不练，百日空。”要经过积年累月的练习和实践，才能领略太极拳的奥秘。

学习太极拳分两个阶段：

第一阶段要按照前人的套路，一个招式接一个招式顺序地练下去。太极拳的每一个招式几乎都是全身运动。初学时顾得手来忘了脚，心情十分紧张。这是由于运动的基础没有打好。初学时可以采用先方后圆的方法，将圆形弧形的动作分解成像广播体操一样直来直往，动作可以有棱角、有停顿。这个方法可以学得比较快。但在基本掌握了动作形式后，就要向圆形、弧形的方式转化。否则不正确的动作方式 成为习惯后才来改正便很困难了。拳谚有云：“学拳容易改拳难。”武禹襄的十三势行功歌诀中有“入门引路须口授，功夫无息法自修”之句。又有拳谚“师傅引入门，修行在个人”之说。练拳之初一定要多练、多看、多听、多实践，不要马虎，以为随意动动手脚就能学好太极拳，一定要有决心，要有耐心，坚持长期练习下去。把练习太极拳养成日常生活习惯。

第二阶段是学习懂劲。经过第一个阶段的练习，熟识了拳套动作的招式，身体做到中正安舒，分清虚实，松柔圆活，就要学习推手。明白每一个招式的攻防之道，研究每个招式的技击技巧。今天学习太极拳的目的不是为了打人，而是为了锻炼身体，防病治病，延年益寿。推手可以作为游戏来做，两人对练，往复循环，趣味无穷。推手是男女老幼、强弱咸宜的体育活动。过去把推手当作技击方法，没有重视它的体育效用，现在要扭转这个看法。

太极拳有些名词术语是抽象的，动作是细致的，有不可见的身法、手法和脚法。要凭自己的想象力和聪明才智去探索。功夫不到，难以理解。如意到气到，气到力到，用意不用力。这些是看不见，摸不着，说不清的。功夫不到，难以理解。

“入门引路须口授，功夫无息法自修”。初入门有师傅的指导可以少走弯路。因此选择“明师”很重要。但是“明师”是可遇不可求的。一旦遇到就要珍惜，跟随练习。“明师”不同于“名师”。“名师”是大名鼎鼎的人，弟子众多，除了你与他有特殊关系，“名师”很难有时间去教授一个初入门的弟子，一定是假手他名下的徒弟去做。“明师”不一定名气大，主要是他自身功力好，基本功扎实，势正招圆，懂得拳术的理论体系。在授徒时能够按照弟子的水平，按部就班、循序渐进地去传授拳艺。

要学好太极拳除了多练、多看、多实践外，学习拳术的理论著作很重要。不多练不能提高拳艺的质量，不学习拳术的理论便不明白拳术的规矩法度。无规矩不能成方圆，就不能把动作做到正确，更不能提高拳艺的质量和技巧。但也不要墨守成规。要明规矩而守规矩，守规矩而脱规矩，脱规矩而又合规矩。

练习太极拳要看练拳者的目的，是为了表演，还是为了比赛，还是为了健身养性。如果是为了表演，动作要多样化，要轻灵圆活，如风摆杨柳，行云流水，连绵不断，身段优美；如果是为了比赛，就要在动作难度上下功夫，从动作的难度上去争取分数；如果是为了健身养性，就要按照自己的身体条件和兴趣，站立的体位可以高一些或低一些，身体摆动的幅度可以大一些或小一些，以舒展自然为主，不要强求。