《不以结婚为目的》连载（九） 文 / 十月 Canada

“谈判专家。”Selina。

“我正在做比萨。”Michael。

“给我看看，你做的比萨有多好看。”

“我下午去看了牙医。”

“我以为你去了公园。”

“哎呀，我付错了煤气费的账单！我才看见，门牌号码少了一个数字6，应该是268号，可我按这个错误的28号地址在线支付了款项。”Selina盯着手里握着的，刚收到的纸质账单。

“进入的路径对吗？”

“路径是对的，应该是操作人员输入失误。”

“好吧。”

Selina给煤气公司打电话，一通好言好语地交流，顺利解决！错账户注销，收到的付款转去更新的正确的地址账户。心情和刚刚买裙子的时候一样，愉快着。

“紧急事件处理完毕。”

“教你一个新词儿，Imbecile=Stupid。”

“Imbecile Hydroperson。”

“是煤气Person，不是电费Person。”

“你以后用Imbecile代替Stupid形容人，你的英文水平会显得进步了。”

“好把，Imbecile吕秀才。”

“哈哈，你学得很快！”

Michael继续去做他的比萨了，Selina独自地想她的事情。她想吕秀才这会儿应该离开店里了，去和那位“海上生明月”的女网友见面；Sunny定的货应该已经送来了。“那MIKE怎么办，我应该拿他怎么办？”Selina。

MIKE对Selina说过，如果她决定了，他就会来多伦多和她一起；还有，如果她有兴趣做个什么生意，他会投资。这就是为什么Selina冒出来主意，和MIKE的关系的进一步的小主意，拿MIKE的投资打发走吕秀才。

Selina不会拿Michael的钱，即使他说过，她如果有任何事情他都会帮忙，只要她开口。可Selina不能开这个口，她不能对喜欢的人开这个口。不能，是原则。不喜欢的人可以随便掉价自己，但喜欢是需要咬着牙，独自担负所有。

这样，她的喜欢才是纯粹的，是某一天可以以退为进的。

“你知道我想来多伦多对吗？我想见你，我有三个月没见你了。”MIKE。

“知道我最近在想什么？我在想，如果你来了，我们需要什么样式的家具。如果我一直没想好家具的样式，你就先不要来。”

“或者，我一直觉得你应该尝试和其他女人约会，不要催着我回答。”

“昨天你已经回答了。”

“周四。”

“对，周四。”MIKE语气很坚决地挂了线。

“I am an imbecile。”Selina。

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