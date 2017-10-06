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砥砺奋进巨龙腾（欢庆国诞68周年抒怀） 叟声

作者: 日期: October 06, 2017 栏目: 社区 | 评论 : 0

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先烈授命乾坤定，踵事增华奕世承；（1）
习李18大缵接班，壮志揽辔社稷兴；（2）
展雄才远见卓识，宏战略成竹在胸；
内外政统筹布局，方针政策俱时进，
从严治党立新风，深化改革惠民生；
经济转型新常态，供给侧改质效增；
厉兵军改强国防，保家卫国捍和平；
营大国新型关系，互尊合赢不抗争；
亲诚惠容善睦邻，维护亚太风浪静；
力促双停复会谈，剀纾半岛核危症；（3）
倡缔命运共同体，赕华智方解世病；（4）
高峰论坛敦迪唤，戮创繁荣响共鸣。（5）

一带一路亚投行，联合商建享共荣；（6）
皕年目标双创践，民族复兴圆国梦；（7）
三农城镇现代化，精准攻坚力脱倥；（8）
四力自信四全面，中华崛起天步亨；（9）
五位一体五理念，统促发展国力晟；（10）
六和新安观恪遹，安身立命四海靖；（11）
七七国殇南京屠，铭惕军国还幽灵；
八规肃贪风纪正，廉政清明庶众拥；
九二共识一家亲，深化交流蒇和统；（12）
十一今朝倍喜庆，踔厉昂扬19大迎；（13）
砥砺奋进五年来，业绩辉煌巨龙腾；
再接再厉谱新篇，光前裕后迈新程。（14）

老叟加六将百龄，身世忧患动乱中；（15）
铁蹄蹂躏山河碎；血雨腥风死逃生；
幸逭浩劫留余生，得颐天年歈晚晴；（16）
欣逢昭代国富强，昂首扬眉满豪情；（17）
虔祈世界息纷争，化戈为帛创富礽；（18）
人类同住地球村，命运一体共生存；
而今自然灾难频，人财顷刻危尽罄；（19）
科技发明日新异，诚宜御灾善环境；
提高生产阜生活，岂能用以戕生灵？（20）
黩武侜张悖人道，多行不义必报应；
引发核战俱毁泯，后果惨重慎言行！
改弦易辙弘天爵，庶济苍生开太平。（21）

【注释】
（1）授命：捐躯付出生命。踵事增华：继承、发展前人事业。奕世承：一代一代相传承。
（2）缵：继承。揽辔：表示刷新政冶，澄清天下的抱负。语出《后汉书·范滂传》：“滂登车揽辔，慨然有澄清天下之志。”
（3）双停：指朝鲜停止核试、发射导弹，美韩停止军演。剀：切实真心实意。纾：缓和解除。核危症：指朝美之间在核试问题上对抗矛盾与症结的危机。
（4）赕华智方：奉献中国智慧和中国方略。世病：指如经济衰退、金融海啸、减碳排放、温室效应、环卫污染等世界性难题、弊病。
（5）敦：诚心诚意。迪：启发引导。唤：呼吁发声。戮：合力。响共鸣：获得大家的响应和共鸣。
（6）联：互联互通。合：合作伙伴。商建享共荣：指协商共同建设、共享繁荣。
（7）皕年：即两个一百年。双创：即大众创业、万众创新。
（8）三农：指农业、农村、农民。倥：穷困。
（9）四力自信：四力：指党的领导力、凝聚力、战斗力、号召力；四自信：指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。四全面：全面深化改革、全面实现小康社会、全面依法治国、全面从严治党。天步亨：指国运通达顺利。
（10）五位一体：指特色社会主义市场经济、民主政治、和谐社会、先进文化、生态文明建设的总体布局。五理念：指统筹指导经济社会发展的创新、协调、绿色、开放、共享五理念。晟：旺盛、光明。
（11）六和：人心和善、家庭和乐、邻里（邻邦）和睦、社会和谐、世界和平、天人和合。新安观：指新的安全观：安全共享、安全共担、安全共建、安全共赢。恪遹（yù）：恪守、遵循。
（12）蒇（chǎn）：完成。
（13）踔厉昂扬：精神奋发。
（14）光前裕后：为前人坛光，为后人造福。
（15）身世：一生的经历和遭遇。忧患：指国家的内忧外患。
（16）逭（chǎn）：逃、避。歈晚睛：欢度晚年。
（17）昭代：即盛世。
（18）礽（réng）：福。
（19）人财：指生命财产。尽罄：尽空（没有了）。
（20）阜：盛、多（作丰富解）。戕：杀害。
（21）弘天爵：弘：弘扬；天爵：《孟子·告子上》：“仁义忠信，乐善不倦，此天爵也。”即要弘扬仁义道德，讲诚信爱心，不要互相仇杀。

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