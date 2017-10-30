【于军孙维地产专栏第一二四期】渥太华冬季买房卖房的利弊

一般来说，冬季本是楼市交易淡季，许多卖家更期待在春季丰收一笔，不过有意购屋者已开始行动，虽处冰雪茫茫、天寒地冻的冬季，但也有机会找到物超所值的物业。

冬季买房也暗藏契机

准备购买房屋的人可以开始行动，而不必等到传统的春天房屋买卖旺季，现在购屋也暗藏契机。

加拿大冬季寒冷而漫长，道路和房屋被白雪覆盖是常见景象。天气条件对买家和卖家来说，可能不是最理想，但却可以令那些愿意踩着雪泥、去检视被冰雪覆盖房屋的买家，避开抢标争夺战。

现在挂牌出售的房屋较少，也没有太多的买家，但价格并未随着季节变化多少。对想要买房自己住的人来说，现在是比较好的时期，因为经过半年左右市场的调整，市面上有很多房子已经物有所值。

冬季出动买房是个不错的选择，买家少，可以自己随便挑，比较好把握，赶上大雪天也不要担心，没人来看，可能会谈个好价钱。如果是在春夏季节，人们看到好房子都会去抢，那时买要多费钱。虽然买家在冬季购房可能更容易讨到便宜货，遇到搬家、失业或是破产而非要卖房的卖主，就有机会在买时谈到一个好价钱。

冬季买房有优势 也藏弊端

到冬季买房会比旺季便宜些，我有一客人自8月开始看房起，遇到的不是太贵就是大小不合心意，现在没什么人买房，竞争压力减小，当时就有几家等她选。卖房者因工作地离家远希望赶快把房子卖掉，在谈判中给作出很大让步。

冬季买房虽能捡到便宜，但也有令头疼的事，那就是麻烦的搬家。由于搬家不是自己决定，而是卖家定，所以赶上下雪等不好天气就只能硬撑，辛苦是必然。

冬季也能卖好价钱

很多卖房者惯性思维，觉得冬天卖不了好价钱，而要等到春季将房屋挂牌出售。卖房子应因人而异，除非房子特别好才会有优势，而条件一般性的就不一定非要等到春天出售。如果房子特别好，就不怕货比三家，你认为是最好的房子，就想卖的最贵，那你可以等到春天，否则你要卖个好价钱，不一定等到春天。你现在卖有可能卖的更好，因为这个时候你碰到的人是正好想要这个房子的。

最近成交的一笔生意，客户的房子装修并不是很好，但离中学非常近。一户买家想在学校周围买房子，这样孩子在2月份前就可以注册，如果等到3月份再买就无法注册，买家虽对装修不是很满意，但因为只有这一家在卖没有其他可选，为了孩子读书，装修好差就不是那么重要了，客户也卖了个好价钱。

卖家也有方法卖出好价钱，如张贴在夏天拍摄的房屋照片，以及草坪和庭院景观，室内要展现出整洁、舒适和温暖，要打开暖气，开亮室内电灯，同时要求房地产经纪安排买家在白天光线好时来看房。

冬季买房 验屋需谨慎

冬季买房的弊端是看得不仔细，容易遗漏一些问题，如房子的地基、下水管道及冷气等潜在问题，而且冬季看屋出入较不方便及不安全，因此购房时更需要多留意。

建议看房者亲自走到后院去看一看，因为后院可能有墓地或高压线，如果不太仔细观察，可能还以为是公园，做充足的研究是很重要的。

对于地下室的地基，更多需要用手去摸去感受，然后请专业验房师来看，不能嫌麻烦就不验房，这样就比较危险。对于带游泳池的房子，游泳池在冬天无法验收。如果房子一直是房东自住，保养可能会好些，突击装修的房子可能就有问题，建议买主尽量去找原始图，看看房屋下面管道及游泳池怎么样。此外，冬季雪后，屋顶上积雪令看房者无法观察屋顶整体状况，这是冬季看房缺点之一，如果发现屋檐下有冰柱悬挂，则表示屋顶隔热以及屋檐通风情况可能并不理想，雨水无法及时排出，沿墙体倒灌进入室内，破坏墙体甚至天花板。但冬季买房，对观察室内锅炉是否有较大噪音，相比于夏季，更为方便。

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