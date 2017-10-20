篝火红 乡情浓一一记渥太华与蒙特利尔湖南同乡会感恩节联欢篝火晚会盛况
10月8日渥太华与蒙特利尔湖南同乡会在蒙特利尔南郊OZ VILLA农庄，举行了别开生面的篝火联欢晚会。这天是感恩节，许多人踊跃报名参加，共有500余人到会，盛况空前，而又井然有序！前两天下着大雨，当天早晨还下了小雨，让人担心这次联欢会能否如期举行。正如大家的希望一样，上午突然放睛，紫阳高照，真是老天助我湖南人成功。
庄园屋前有一大片草地、苹果园，为晚会提供宽阔的活动场地。为了办好这次大型联欢活动，两地同乡会负责人一个月前就开始商量和筹划，对活动的内容、停车、烧烤食品等做了周到的安排。特别是蒙城同乡会长具体承办，为准备食材（宰羊等）、文艺演出等付出了辛勤的劳动。庄园主人亦是湖南老乡，她特别热情，为办好这次活动提供方便与帮助。
是日下午三时左右，各乡友陆续来到农庄。我们渥太华的乡友们午后就开车前往，金秋时节沿途两旁红艳的枫叶，景色宜人，使人心旷神怡。我们来到庄园时，放眼望去，苹果树下已是一排排的汽车，先来的乡友们聚集在庄园前广场上，开展各种活动，原为宁静的庄园，变得十分热闹。
这次联欢会因人数太多，采取野餐式的分散聚餐，乡友们几家自带桌椅与地毯和食品，围坐在一起，桌上摆满各自制作的不同风味美食佳肴，特色湘菜，相互品尝。同时组委会还集中为大家烧烤羊肉串，提供热腾腾的现煮的米粉，并为大家专门腌制了100多磅酸豆角和雪里蕻——正宗的家乡味道！满园之中尽是一群群的乡友，有的在忙于烧烤食物，有的在相互交谈，有的坐在地毯上玩牌或逗小孩玩，人们的欢声笑语、明亮的篝火和悠扬的乐曲汇合在一起，使庄园成为欢乐的海洋，令人陶醉！
下午四点后，乡友们基本到齐，开始丰富多彩的文艺活动。首先由湖南女歌唱家董力溶演唱两首优美动听的歌曲，这悠扬的歌声唤起我们对祖国、对家乡的眷念，接着由非洲鼓手乐队演奏奔放而激昂的击鼓，歌声、鼓声在园中回荡。这次活动一个显著的特点就是小孩们的积极参与，他（她）们天真活泼的身影活跃在整个园中，他们围在一起进行击鼓传花的游戏。
接着进行抽奖活动，由渥太华湖南同乡会会长唐海伦（Helen Tang）主持，奖品是一些同乡捐赠，孩子们拥簇在主席台旁，专心倾听着报号，希望能获奖。得奖者十分高兴，举起奖品庆幸自己的运气。最后一个奖品是唐老先生撰写的“善”字，由渥太华大学一学生获得。抽奖后，海伦会长将唐老先生撰写的书法作品“乐”字赠送给庄园主，以感谢她为这次活动提供了良好的场地和帮助。并将另一书法作品“和”字赠送给蒙特利尔湖南同乡会，以示加强两地同乡会的合作与友谊。
接着进行拔河比赛。首先是两地小孩们比赛，出乎意料的是，小孩子们表现出异乎寻常的兴趣，争先恐后地跑上去参加，有的几岁的小孩牵着妈妈的手加入比赛队伍，在“加油”声中，气氛十分热烈。然后是两地大人的比赛，有八十岁的老人参与，老当益壮，令人钦佩，场面同样热烈。这次活动的高潮是篝火活动，天黑后，熊熊的篝火映红了整个庄园，在乐曲声中，乡亲们围着篝火翩翩起舞，一片欢乐气象。
篝火红、乡情浓。这次感恩节的联欢聚会是一次别开生面的聚会，丰富多彩的活动振奋了精神，加深了湖南同乡的友情，体现了对故乡的怀念与对祖国的热爱。晚会后大家依依不舍地告别，期望明年再相聚。会后，唐海伦会长为这次成功的盛会感慨，特赋诗一首。
月是故乡明，人是故乡亲；
虽为异乡客，难忘故乡情。
老友与新朋，欢聚庄园中；
畅叙家乡事，喜闻湘音浓。
长幼共娱乐，中华好传统；
墨宝寓深意，善和乐连通。
熊熊篝火艳，歌舞响夜空；
曲尽暂别离，明年再相逢！
渥太华湖南同乡会供稿 2017.10.12