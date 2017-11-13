【加拿大肝脏基金会专栏】新生的宝宝，也会有肝炎吗？

肝炎，顾名思义，就是“肝脏炎症”。新出生的宝宝，若有先天代谢性疾病、或肝胆结构异常，都可能导致肝脏内部发炎。而另有一些宝宝的肝脏发炎，被称为“特发性新生儿肝炎”，简称“新生儿肝炎”。新生儿肝炎的病因尚不清楚，但可能包括病毒感染、婴儿肝脏发育不全以及婴儿期其它健康问题造成的对肝脏的负担。

新生儿肝炎有什么症状？

患新生儿肝炎的婴儿经常在出生1至2个月时出现黄疸（眼睛与皮肤黄染）。黄疸是由于肝脏内炎症影响胆红素代谢或阻断了胆汁的流动。因为胆汁对脂肪和脂溶性维生素的消化和吸收很重要，所以病童的体重可能增长较慢。患儿的肝脏和脾脏通常也会肿大。

新生儿肝炎如何诊断出来？

通过排除法诊断，即排除其他已知的婴儿肝病原因。所以，出现黄疸的婴儿需要进行筛查，查找引发肝脏疾病的是病毒感染、代谢性疾病、肝脏和胆管结构异常，还是遗传病症？检查项目包括血液检测和肝脏显像，有些儿童可能需要做肝活检。如果检查排除了以上列举的已知的肝病成因，则会确诊婴儿的肝炎为特发性新生儿肝炎。

新生儿肝炎有哪些并发症？

真正的新生儿肝炎会随着时间的推移而自行消失-通常需时几周到几个月；一旦没有任何黄疸和肝脏炎症迹象，就不需要再进行复诊。在一切恢复正常之前，一些婴儿可能有肝脏损伤（纤维化）的迹象。通常情况下，这种纤维化是轻度的，会随着儿童的成长而改善。很罕见地，病童的肝脏会受损至严重地步而需要长期监测和跟踪。一旦新生儿肝炎得以彻底解决，婴儿在日后患上肝脏疾病的风险并不会增加。

新生儿肝炎如何治疗？

新生儿肝炎没有特定的治疗方法。黄疸婴儿的胆汁流动受损，会影响对于脂肪和脂溶性维生素（A，D，E和K）的吸收。所以当婴儿出现黄疸时，可能需要补充脂溶性维生素或特殊婴儿配方奶粉，以确保正常的生长发育。一旦新生儿肝炎消失，大多数婴儿可以恢复正常饮食和维生素摄取。某些情形下，医生会推荐一种改善胆汁流动的药物。

新生儿肝炎会传播给其他人吗？

新生儿肝炎不具传染性，不会传给他人。

想了解更多有关新生儿肝炎的问题，或者其他肝脏健康相关问题，请访问加拿大肝脏基金会网页www.liver.ca或者致电1-800-563 5483