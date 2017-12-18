Ottawa天天中文学校 作文选登

天天中文学校五年级三班的学生与中国西安经开第六小学三年级的学生组成了笔友，互相切磋中文和英文。以下是孙裔喆（加拿大）与闫天乐（西安）的通信。

闫天乐:

你好,我的名字叫孙裔喆。我的英文名字是Ryan，意思为“小皇帝”。你有英文名字吗？这个星期天就是我的十岁生日了。我住在加拿大的首都渥太华。我现在Adrienne Clarkson公立小学读五年级。我喜欢画画，玩游戏和打篮球。我还在练习打网球。我不知道你喜欢什么，下次回信，可以告诉我吗？我喜欢吃pizza、寿司和虾。你喜欢吃什么？

渥太华这里，冬天很冷，雪又多，雪大的时侯，有30cm深呢。你住在中国的哪个城市？你们的冬天冷吗？下雪吗？我去过上海，我最喜欢的是上海东方明珠电视塔。晚上的时候，东方明珠电视塔很好看。今年我去了加拿大著名的班芙国家公园。我还去过美国的洛杉矶和纽约市。你去过别的地方吗？希望我们可以成为朋友。

孙裔喆

2017-11-09

From: 幽思

Sent: November 19, 2017 7:25 AM

Subject: 回复：来自加拿大孙裔喆的信

你好，孙裔喆！我叫闫天乐，今年9岁，属牛，上三年级了！收到你的来信，我很兴奋，也很高兴认识你，今天真是个好日子，因为今天我表妹也过生日！我们家还有一个快两岁的小弟弟，很淘气也很可爱！祝你生日快乐！我们这里降温了，但迎来了2017年的第一场雪！我喜欢下雪，因为下雪可以堆雪人，打雪仗，也不会有雾霾出现！很羡慕你们那里经常下雪，真好！我喜欢踢足球、画画、拼装，我妈妈说长大了，还可以当设计师呢！我也喜欢吃披萨、火腿，更喜欢吃饺子，还有大蛋糕。我很小的时候，和爷爷奶奶生长在农村，上学后就来到了陕西的西安市，你知道我们西安市吗？这里有著名的钟楼，你肯定听说，对吗？我们陕西这里有很多很多有名的小吃，羊肉泡馍、肉夹馍，还有biang biang面！你会来我们西安吗，如果有机会来，我一定会请你吃我们所有的好吃的！我很希望我们会成为好朋友！

闫天乐

2017年11月19日

答复

周三 2017/11/29 10:55

收件人：幽思

你好，闫天乐，我收到你的来信了，我很高兴。我知道西安这个地方，西安是陕西省省府，他在中国西北面。我没听说过西安著名的钟楼，但我在网上搜索了西安的钟楼，听说他是西安一个标志性的建筑。西安应该是一个好玩的地方，我知道西安最著名的地方是兵马俑，可惜我没有去过，将来有机会一定去。

我生日那天，我拿到了好多礼物，有Android手表和平板电脑，还有pokemon卡。我跟我最好的朋友Robin一起去打了激光枪，很刺激。你的表妹拿到什么礼物呢？

我们这里也刚下了一场雪，冬天到了。在冬天的时侯，丽都运河水结冰了。我们去河上滑冰，好多人，应该是全世界最长的河上滑冰道。你知道怎么滑冰呢？在结冰的河上还有很多小吃店，我最喜欢的店是叫beavertail。因为这种饼的样子像海狸的尾巴，所以叫这个名字。脆脆的，甜甜的。上面还可以浇上肉桂粉和巧克力酱。在春天和夏天的时候，我们就在运河上划船。

上个星期，我们这里有一个圣诞节花车游行。有人打扮成圣诞老人，大家都喜欢和他拍照。我想给圣诞老人写信，希望得到他的圣诞礼物和新年的祝福。你们庆祝圣诞节吗？希望我们多联系，能成为好朋友。

孙裔喆

2017-11-25